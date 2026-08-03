Indústria gráfica: ZegBox compra a centenária Grafitusa

A capixaba ZegBox, fabricante de embalagens premium de papelão, comprou a centenária e tradicionalíssima Grafitusa, fundada, em 1912, por Tullio Samorini e, desde então, tocada pela família Samorini, que, agora, sai do ramo. A prefeita de Vitória e ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cris Samorini, é uma das herdeiras de Tullio. As negociações se deram nas últimas semanas e foram rápidas. Os valores envolvidos não foram divulgados.



Vinicius Bertolo, sócio da Zegbox e que também vem de uma tradicional família da indústria gráfica do Espírito Santo, já assumiu o comando das duas empresas. O objetivo é alavancar as muitas possibilidades de sinergia e ganhar escala principalmente dentro do mercado de embalagens, que está sendo catapultado pelo crescimento do comércio eletrônico.



"Mais do que uma mudança societária, este é um movimento estratégico voltado para o futuro. A nova estrutura nasce com o propósito de ampliar investimentos, fortalecer a capacidade produtiva, acelerar a modernização industrial e expandir a atuação no mercado de embalagens", assinala Bertolo. "A Grafitusa, que é uma empresa saudável, preserva sua história, sua marca e a confiança construída ao longo de gerações, agora sustentada por uma gestão orientada à inovação, eficiência operacional e crescimento de longo prazo. Ao mesmo tempo, a ZegBox amplia sua plataforma industrial e reforça seu posicionamento como empresa especializada em soluções de embalagens".



O empresário esclarece que todos os contratos da Grafitusa, que é muito forte no segmento de revistas e livros, estão e serão mantidos. "Nós estamos ampliando o nosso leque de atuação e a capacidade produtiva. Todos os contratos estão mantidos e vamos atuar para ampliar a nossa clientela. A Grafitusa também possui máquinas para impressão em papel cartão, que é forte na indústria de embalagens. Temos várias possibilidades de sinergia, ganhos de produtividade e aumento de produção. Vamos trabalhar nisso".



Até o final do ano, Grafitusa e ZegBox vão operar em locais diferentes. O objetivo de Bertolo é levar todas as máquinas para o mesmo lugar em dezembro. A ZegBox fez um investimento de R$ 10 milhões na sua nova fábrica, no Polo de Piracema, Serra. É lá que a nova estrutura vai funcionar.