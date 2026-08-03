Agro: complexo de fertilizantes será inaugurado no Norte do ES

O empresário Leniton Oliveira, dono da LC Comércio Agrícola, uma distribuidora de fertilizantes, está investindo R$ 20 milhões em um complexo de produção e distribuição em Pinheiros, Norte do Espírito Santo, uma das principais fronteiras agrícolas do Estado. Ele está de olho na expansão da demanda, claro, mas, principalmente, no baixo número de alternativas para o produtor, o que eleva demais os custos (principalmente de frete).



"Vendo fertilizantes nesta região há quase 20 anos. Resolvi investir na produção porque o mercado é muito interessante. A produção de café, pimenta, frutas e demais culturas está crescendo e a fábrica mais próxima de sulfato de magnésio, importante para a nutrição das plantas, está a 800 quilômetros daqui, em Sete Lagoas, Minas Gerais. O custo do frete é altíssimo. Estamos investindo R$ 10 milhões apenas na Sais Brasil, que é a fábrica de fertilizantes. A capacidade será de 36 mil toneladas por ano. O objetivo é atender o Norte e Noroeste do Espírito Santo", explicou Oliveira.



O complexo, que ficará no Orletti Park Log, em Pinheiros, ainda terá uma misturadora e um centro de distribuição. "O aporte total é de R$ 20 milhões. Todas as nossas estruturas ficarão em um mesmo lugar. Vamos movimentar algo perto de 70 mil toneladas de fertilizantes por ano. A fábrica vai começar a funcionar em agosto".



Hoje, a LC Comércio Agrícola tem 25 funcionários. Com os novos negócios, serão 70.