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Abdo Filho

No mar e na terra: os nós de acesso a serem desatados no Porto de Vitória

A Log-In, empresa responsável pela operação do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), o único a movimentar contêineres no Espírito Santo, está subindo a pressão para a solução de gargalos

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

29 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é o único do Estado especializado no transporte de contêineres Carlos Alberto Silva

A Log-In, empresa responsável pela operação do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), o único a movimentar contêineres no Espírito Santo, está subindo a pressão pela solução de alguns gargalos de infraestrutura do Complexo Portuário de Vitória. São problemas que, na visão deles, impedem o Porto de Vitória de operar em níveis mais elevados de produtividade. Recentemente, a Log-In iniciou as operações da expansão do TVV, um investimento de R$ 35 milhões. Os executivos afirmam que pode atrair mais cargas caso os nós de acesso, na terra e no mar, sejam solucionados.

Em terra, o maior dos problemas é a ponte sobre o rio Aribiri, na Estrada de Capuaba, administrada pelo governo federal. É de mão em contramão e é o principal obstáculo para a duplicação do trecho final da Estrada de Capuaba - que faz a ligação da Carlos Lindenberg e da Darly Santos com o Porto de Vitória. A Vports, concessionária que administra o complexo portuário, está até fazendo um investimento, fora das obrigações de contrato, para reforçar a estrutura da ponte, mas reforçar estrutura não é ampliação. A pista de mão e contramão está longe de ser o acesso adequado para um porto que quer crescer.

No mar, o desejo da Log-In é que o canal de acesso, na Baía de Vitória, receba autorização para o tráfego de navios mais largos, portanto, de maior capacidade. Hoje, entram pelo canal navios com 32 metros de boca e o ideal é alcançar os 38 metros. Toda a frota brasileira, que faz cabotagem, passaria a poder entrar e, de quebra, seria mais simples atrair embarcações de longo curso, que vêm de fora do Brasil.

"O aumento da boca é fundamental, para termos capacidade de receber navios maiores e mais modernos. Temos demanda, inclusive da frota da própria Log-In, mas precisamos ter onde atracar. É um investimento observando a próxima geração de navios e o futuro do Espírito Santo", assinalou Marcus Voloch, CEO da Log-In.


A Vports passou, recentemente, por uma mudança em seu comando. Pedro Benevides assumiu como presidente da autoridade portuária e tem como missão desatar esses nós.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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