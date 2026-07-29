O que acontece quando uma empresa que parecia prosperar fecha as portas?

Isso vale para empresas de qualquer tamanho, mas acaba sendo um erro mais comum nas pequenas. Até porque, em tese, quanto menor a empresa, menos margem ela tem para errar. Normalmente, os menores negócios não possuem processos, indicadores, ou um diretor financeiro dedicado exclusivamente aos números.





Fluxo de caixa, margem de contribuição, ponto de equilíbrio não são linguagem de contador, são dados indispensáveis para que qualquer empresa e seus sócios possam tomar as melhores decisões.





E tem um detalhe que surpreende muito empresário: vender mais nem sempre significa ganhar mais. O faturamento cresce, mas a empresa se complica porque os custos cresceram na mesma velocidade ou até mais rápido que a receita.





A chave da virada é quando essa gestão e análise de dados deixa de morar só na cabeça do dono e vira parte da estrutura da empresa, é quando ganha um nome que o mercado sabe medir e precificar: governança, com regras claras sobre como e por quem as decisões são apresentadas, definidas e executadas.





Na B3, por exemplo, essa relação entre gestão e valor de mercado deixou de ser teórica. A bolsa criou segmentos de listagem, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado, que exigem, em graus crescentes, mais transparência e independência do conselho.