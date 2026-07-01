Setembro de 2026: o prazo que vai mudar a lógica do Simples Nacional

A reforma tributária manteve o Simples Nacional, mas criou uma escolha inédita, silenciosa e com prazo definido. Ignorá-la pode transformar sua empresa num fornecedor preterido pelas cadeias produtivas capixabas.





A realidade é que a esmagadora maioria das micro e pequenas empresas capixabas opera sob o Simples Nacional. Do fornecedor da construção civil de Vitória ao escritório de tecnologia de Vila Velha, tem-se um regime que sempre foi sinônimo de simplicidade, dada a possibilidade de recolhimento da carga tributária em guia única ter a incidência de alíquotas reduzidas e, por consequência, redução de burocracia.





Esse conforto está prestes a ganhar uma complexidade desleal e as empresas que optarem por se manterem competitivas precisam se posicionar até setembro. Isso porque a reforma tributária alterou significantemente a lógica do Simples Nacional a partir de 2027, quando toda empresa optante pelo Simples passará a conviver com dois novos tributos: o IBS e a CBS.