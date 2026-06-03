A conta que nunca fecha

A medida veio embalada no vocabulário da justiça fiscal. Havia, porém, uma segunda motivação, menos nobre, a de compensar a renúncia de receita decorrente da isenção do IRPF para rendimentos de até R$ 5 mil mensais.





Justiça social e equilíbrio fiscal, duas justificativas distintas, apresentadas como se fossem a mesma coisa. Mas toda essa confusão possui método.





O debate público sistematicamente omite as perguntas que importam. Discute-se quem deve pagar mais; raramente se discute quanto o Estado já consome, como gasta e qual seria o limite legítimo de sua apropriação sobre a riqueza privada.





A alíquota nominal sobre lucros corporativos alcança 34%, mais que o dobro da média mundial. Ainda assim, a conversa não é sobre conter o Estado; é sempre sobre expandi-lo, desta vez às custas de uma nova camada de contribuintes.





Há também o problema dos incentivos. O Brasil contava com 579 empresas listadas em bolsa em 1990; em 2024, esse número havia caído para 331, resultado, em parte, de décadas de insegurança jurídica e ambiente hostil ao investidor de longo prazo.





A nova tributação aprofunda essa tendência, uma vez que, ao penalizar a distribuição de resultados, o Estado desincentiva a poupança produtiva e a formalização econômica. O planejamento tributário, como sempre, floresce onde a lei é hostil ao capital.