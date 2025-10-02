Calculadora

Saiba quanto pagará de IR se ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350; calcule

Calculadora da editoria Tá no Lucro, de A Gazeta, permite contribuinte saber quanto receberá de desconto no Imposto de Renda com as novas regras aprovadas na Câmara

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:46

Calculadora do IR do Tá no Lucro Crédito: Imagem criada por IA

Se o seu salário, após desconto da previdência, é de até R$ 5 mil, você deixará de pagar o Imposto de Renda da Pessoa Física em 2026, caso a proposta aprovada na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (1º), também seja validada pelo pelo Senado e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas quem recebe acima desse valor até o limite de R$ 7.350 mil também terá direito a descontos na tributação.

O valor do desconto vai reduzindo até chegar a zero. As alíquotas do imposto serão progressivas, subindo aos poucos com uma dedução automática para impedir que o salário líquido dessas pessoas acabem menor do que o limite de isenção. Calculadora de A Gazeta simula quanto será o imposto cobrado para essas faixas de renda. Calcule abaixo ou clique aqui.

O novo Imposto de Renda teve o texto aprovado na Câmara dos Deputados na última quarta-feira (1°). O projeto agora segue para o Senado, antes de ir para sanção presidencial.

Para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil, a economia pode fazer com que seja recebido um "14° salário", "ganhando" quase um salário a mais no ano.

Segundo informações da Câmara Federal, quem recebe até R$ 5 mil vai ter uma economia anual de R$ 4.356,89. Esse valor inclui a isenção de pagamento do IRPF também sobre o 13º salário. Hoje, é isento do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036) por mês, no valor atual.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta