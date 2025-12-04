Home
Arroz, feijão e leite têm queda nos preços, aponta Procon de Vitória

Na comparação com novembro do ano passado, o arroz apresenta redução de 34%, enquanto o feijão está 40% mais barato

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:21

O feijão apresentou redução de 40% no preço. Crédito: Divulgação

As festas de fim de ano vem aí. Com isso, os consumidores já se preparam para organizar as ceias comemorativas, buscando os melhores preços dos alimentos. Pesquisa realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Vitória mostra que o arroz e o feijão, base da alimentação da maioria das famílias, registraram queda no valor, em novembro, em relação ao mesmo período de 2024.  

Conforme o levantamento, realizado em diferentes estabelecimentos de Vitória, o arroz ficou 34% mais barato, enquanto o feijão apresentou redução de 40% no preço.

Além dos dois itens, outros produtos também caíram de preço. O leite acumula três meses consecutivos de queda. O azeite de oliva está mais barato que no ano anterior. E o filé de peito de frango apresentou nova redução (veja tabela com os preços no fim do texto).

Cesta básica mais acessível

A queda dos preços desses produtos ajudou a diminuir o valor da cesta básica, que, em outubro, era avaliada em R$ 690,71 e passou para R$ 677,64, em novembro. Segundo o gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, essas reduções ajudam no acesso à alimentação básica.

“Quando alguns itens sobem, o consumidor atento consegue equilibrar o orçamento ao identificar onde estão as melhores oportunidades. Nosso papel é garantir acesso à informação com confiabilidade e clareza", afirmou.

Mesmo com a queda, o valor da cesta ainda pesa nos bolsos. Em relação ao salário mínimo atual (R$ 1.518,00), a cesta compromete 44,64% do ganho mensal. O índice atual melhorou em relação a outubro, que havia registrado 45,5%.

Confira os valores de novembro dos principais itens essenciais:

