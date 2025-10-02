A partir de 2026

Mais de 200 mil com salários de até R$ 5 mil vão ser isentos do IR em 2026 no ES

Essa é a estimativa do governo federal sobre o número de pessoas que serão beneficiadas no Estado, com medida aprovada na Câmara dos Deputados

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:18

Imposto de Renda: projeto aprovado vai beneficiar quem ganha até R$ 7.350 Crédito: rafastockbr | Shutterstock

Mais de 200 mil pessoas que recebem até R$ 5 mil por mês estarão isentas do pagamento do Imposto de Renda a partir de 2026 no Espírito Santo. O projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda foi aprovado quarta-feira (1°) na Câmara dos Deputados. Agora, a proposta segue para análise do Senado.

A proposta, enviada em março deste ano pelo governo federal, estabelece que a isenção – que deve custar R$ 25,8 bilhões por ano – será compensada taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda.

Segundo o governo federal, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda tem potencial de impactar diretamente mais de 311 mil contribuintes no Espírito Santo.

Segundo informações da Receita Federal referentes a 2023, cerca de 213 mil moradores do Espírito Santo com renda de até R$ 5 mil mensais ficariam 100% isentos. Outro grupo, estimado em 98 mil pessoas no Estado, teria descontos progressivos, por estar na faixa de R$ 5 mil a R$ 7.350.

Isso representa aproximadamente 36% das declarações enviadas em 2023. Informações da Receita Federal constam que, naquele ano, foram recebidas 862.796 declarações no Espírito Santo.

