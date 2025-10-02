Home
Lula celebra aprovação do projeto de isenção do IR e agradece a Motta e Lira

Lula definiu o resultado da votação como uma ‘vitória a favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros’

Daniel Galvão e Luci Ribeiro

Estadão Conteúdo

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:40

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nas redes sociais a aprovação pela Câmara, na noite de quarta-feira (1º) , do projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. De acordo com Lula, foi uma "vitória a favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil em benefício de 15 milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros".

O presidente disse que a Câmara deu um passo histórico "na construção de um Brasil mais justo" e agradeceu ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao relator, deputado Arthur Lira (PP-AL), e aos líderes que conduziram a aprovação do projeto.

"Essa é uma vitória compartilhada pelo governo do Brasil, as deputadas e deputados e pelos movimentos sociais", publicou o presidente. Lula afirmou ter certeza de que a proposta também contará com amplo apoio no Senado.

O projeto deverá passar também por votação dos senadores antes de ser levado à sanção presidencial e passar a valer em janeiro.

