Investimento em cripto cresce 40% e ES já é 11° com maior volume negociado no país

Investimento em cripto cresce 40% e ES já é 11º com maior volume negociado no país

Levantamento da plataforma Mercado Bitcoin mostra também que o número de novos investidores no Estado cresceu quase 20% de 2024 para 2025

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 17:15

Em alta no Espírito Santo, o volume de investimentos em ativos digitais — que incluem criptomoedas como bitcoin e ethereum — cresceu 40% neste ano na comparação com o ano anterior. Quando comparado aos demais Estados do Brasil, o Espírito Santo figurou como o 11º maior em volume transacionado no país.

As informações são do Raio-X do Investidor em Ativos Digitais em 2025, levantamento da plataforma Mercado Bitcoin, que traça um panorama do setor, e que também apontou que o número de novos investidores na região cresceu quase 20% de 2024 para 2025.

A radiografia levou em consideração os dados de sua base de investidores brasileiros, por meio da análise de comportamento e das operações dos usuários.

O Raio-X do Investidor de Ativos Digitais em 2025 indica que a maioria dos investidores da região tem entre 35 e 44 anos, e o ticket médio de investimentos feitos no ano foi de mais de R$ 28 mil, o 6º maior do Brasil. “O valor médio de aporte mais alto, combinado com a faixa etária da região, pode indicar um perfil de investidor mais maduro dentro da categoria de criptoativos”, explica Fabrício Tota, VP de Negócios Cripto do MB.

Na visão de Tota, o interesse dos brasileiros por ativos digitais tem aumentado em todo o Brasil, ainda mais após momentos importantes ao longo do ano, como o anúncio da regulamentação cripto pelo Banco Central e o fato de as stablecoins terem ultrapassado o volume de transações somado de Visa e Mastercard. “No MB, não apenas identificamos esse crescimento, como também temos o compromisso de tornar o universo cripto mais simples e integrado ao dia a dia dos investidores”, comenta.

Além de ampliarem as possibilidades de diversificação, as criptomoedas têm se consolidado como uma opção de investimento de longo prazo e alto potencial de rentabilidade. O bitcoin, por exemplo, a moeda digital mais conhecida do mundo e o 8º ativo mais valioso do planeta, foi o investimento mais lucrativo da última década e registrou uma rentabilidade de 178% apenas em 2024. No Espírito Santo, o ativo mais negociado foi a USDT, uma criptomoeda com valor pareado ao dólar, seguido do bitcoin e do ethereum.

