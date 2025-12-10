Acordo trabalhista

Rodoviários estimam que redução da carga horária pode gerar 300 empregos no ES

Acordo fechado pelo Sindirodoviários com empresas e governo prevê, além de aumento no salário e no tiquete, redução de 20 minutos na jornada diária de trabalho

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:48

Ônibus do Sistema Transcol: redução da jornada de trabalho passará a valer a partir de março Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma das medidas que constam no acordo é a redução da jornada de trabalho em 20 minutos, passando de 7h20 para 7h. Comemorada pela categoria, essa diminuição da carga horária pode também resultar em mais oportunidades de emprego.

Em entrevista à CBN Vitória, Marquinhos Jiló, presidente do Sindirodoviários, estimou que as empresas devem ter que contratar quase 300 trabalhadores para compensar a redução. Mas, para as empresas e o governo, ainda não é possível estimar o número de profissionais necessários.

"Ficou acordado que a redução deve começar em março, porque até lá eles (empresas) conseguem completar o quadro. Para diminuir a carga horária, vai aumentar a quantidade de trabalhadores na folha", disse Marquinhos Jiló.

A respeito do acordo, o GVBus, que representa as empresas, destaca que a aprovação da proposta pelos rodoviários reflete o ambiente de respeito e diálogo mantido pelas empresas operadoras do Sistema Transcol com a categoria.

O acordo prevê reajuste salarial de 6% e aumento de 7% no tíquete-alimentação, além da redução de 20 minutos na jornada diária de trabalho para as equipes que atuam externamente (motoristas, cobradores e fiscais), passando de 7h20 para 7h.

Com relação à redução da carga horária dos profissionais externos, o GVBus informa que os impactos dessa mudança ainda vão ser estudados e que as empresas operadoras vão realizar as adequações necessárias à nova realidade da operação.

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que acompanhou de perto as negociações entre o Sindirodoviários e as empresas do Sistema Transcol, manteve diálogo permanente com as partes e ofereceu todo apoio possível ao longo das tratativas, contribuindo para que um acordo fosse alcançado e a greve evitada.

Sobre a redução da carga horária prevista no acordo, a Semobi afirmou que as empresas terão que adequar as escalas para atender à nova jornada, mas ainda não é possível mensurar o impacto real dessa mudança em relação à necessidade de novos profissionais.

