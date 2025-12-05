Novo produto

Acima de R$ 1 milhão: Banestes lança cartão de crédito para alta renda

O Banescard Absoluto Visa Infinite será obtido apenas mediante convite; objetivo é atender a uma nova fatia de mercado, com mais diferenciais e benefícios especiais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:02

Lançamento do novo cartão de alta renda do Banestes, em Vitória Crédito: Divulgação

O Banestes lançou um novo cartão de alta renda voltado para clientes que têm mais de R$ 1 milhão em investimentos na instituição financeira. Entre os critérios de aquisição, o cliente precisará ter no mínimo R$ 1 milhão em investimentos no banco. O valor da anuidade do cartão será de R$ 1.800, mas há condições para isenção.

O novo produto foi anunciado durante a festa de lançamento da nova marca do banco, na última quarta-feira (3), mas o lançamento oficial será realizado em janeiro.

Criado em parceria com a Visa, o novo cartão alta renda Banescard Absoluto Visa Infinite estará em uma categoria acima do cartão Banescard Visa Infinite, até então o cartão mais cobiçado da instituição. O acesso ao novo produto será apenas mediante convite.

De acordo com o Banestes, o objetivo é atender a uma nova fatia de mercado – seguindo as tendências –, com mais diferenciais e benefícios especiais. O nome "Absoluto" foi inspirado no granito Preto Absoluto, rocha densa e nobre lapidada no Espírito Santo.

O novo cartão busca se enquadrar na categoria dos melhores do país, com pontuação de 4,2 pontos por dólar para compras nacionais e 5,0 para compras internacionais. Outros benefícios são validade vitalícia dos pontos (não expiram), acesso ilimitado às salas vips de aeroportos LoungeKey e Dragon Pass (Visa Airport Companion), com permissão ainda para mais 12 convidados, e até cinco cartões adicionais gratuitos. Além disso, o cartão tem IOF zero para compras internacionais e até 5 tags Veloe gratuita.

"Nosso objetivo é ir além dos serviços convencionais, agregando valor real à experiência dos portadores, especialmente do segmento de alta renda, que busca exclusividade, conveniência e benefícios personalizados. Investimos continuamente em tecnologia e benefícios, como acesso a salas VIP, concierge e experiências únicas, com objetivo de oferecer o melhor que há no mercado", pontua o presidente da Visa do Brasil, Rodrigo Cury.

O valor da anuidade do cartão será de R$ 1.800, porém para gastos mensais acima de R$ 12,5 mil haverá isenção de 50% no valor da anuidade e de 100% para gastos a partir de R$ 25 mil mensais. Os 200 primeiros clientes do novo cartão Banescard Absoluto Visa Infinite receberão junto ao welcome kit um porta-cartão da marca Montblanc.

Estarão isentos de anuidade ainda clientes que tiverem a partir de R$ 5 milhões em investimentos no Banestes. Em janeiro de 2026 está previsto a implantação do cartão virtual para compras online e ainda no primeiro semestre do próximo ano será disponibilizado a carteira digital Apple Pay.

