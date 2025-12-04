Home
Famosa marca de sorvete relança 'palito premiado' em praias do ES

Retomada no início deste ano em São Paulo, famosa promoção será estendida para o litoral do Brasil e vai incluir duas cidades no Espírito Santo

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:32

Praia do Morro em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari: balneário vai ser um dos locais da promoção Crédito: Vitor Jubini

Famosa nos anos 1990, a promoção do “palito premiado” que dava direito ao consumidor a ganhar mais um picolé está de volta ao Espírito Santo. Depois de ter sido retomada no início do ano em São Paulo, a ação da Kibon será estendida para o litoral do Brasil e vai incluir duas cidades capixabas.

Durante o período de férias e verão, de dezembro até o fim de março, frequentadores das praias de Anchieta e Guarapari, no litoral Sul do Estado, vão ter a chance de matar a saudade da promoção que marcou a infância de muitos capixabas.

Desta vez, segundo a marca de sorvetes, os palitos premiados poderão ser encontrados nos sorveteiros que passam nas faixas de areia dos balneários das cidades participantes, casos de Anchieta e Guarapari.

Quem encontrar o palito premiado exclusivamente nas faixas de areia das localidades participantes vão ganhar, automaticamente, outro picolé da linha Fruttare, podendo escolher entre os sabores coco, abacaxi, morango, uva, limão e tangerina. O resgate poderá ser feito exclusivamente nos carrinhos de sorvete da marca das praias participantes identificados com a promoção.

Além da linha dos picolés de fruta, podem esconder um palito premiado os picolés Tablito original, Brigadeiro e Chicabon.

“Como marca pioneira nesse tipo de promoção no Brasil, Kibon tornou-se referência desde a primeira edição. Ao todo, essa será a quinta edição oficial da campanha, e ver o carinho que o ‘Palito Premiado’ ainda desperta mostra como está gravado na memória de muitas gerações. Queremos resgatar esse sentimento, essa lembrança boa de infância e, ao mesmo tempo, criar histórias com quem está vivendo isso pela primeira vez. Por isso, fizemos questão de levar a ação para ainda mais praias e estados do Brasil”, afirma Carolina Mega, head de Marketing da The Magnum Ice Cream Company no Brasil, empresa dona da marca Kibon.

