Home
>
Economia do ES
>
Imetame arremata terreno da Prefeitura de Aracruz por R$ 56 milhões

Imetame arremata terreno da Prefeitura de Aracruz por R$ 56 milhões

Área de 550 mil metros quadrados foi disputada por sete empresas em leilão realizado em outubro; oficialização do repasse foi publicada no Diário Oficial

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:53

Porto da Imetame, no Norte do Espírito Santo
Início das operações do novo Porto da Imetame estão previstas para 2026 Crédito: Divulgação/Imetame

A Imetame arrematou por R$ 56 milhões uma área empresarial de 550 mil metros quadrados em Barra do Riacho, às margens da ES 010, que foi leiloada pela Prefeitura de Aracruz. O certame, realizado em outubro, contou com a participação de sete empresas, sediadas no Espírito Santo e também em outros Estados. 

Recomendado para você

Área de 550 mil metros quadrados foi disputada por sete empresas em leilão realizado em outubro; oficialização do repasse foi publicada no Diário Oficial

Imetame arremata terreno da Prefeitura de Aracruz por R$ 56 milhões

Estão previstos R$ 137 bilhões em projetos públicos e privados para todas as regiões do Estado

Portos, ferrovias, estradas e indústrias: investimentos batem recorde no Espírito Santo

Em sua 21ª edição, publicação impressa e digital aborda momento de reposicionamento do Estado como hub estratégico do Brasil, a partir do novo ciclo de investimentos em infraestrutura e logística

Acesse aqui o Anuário Espírito Santo 2025 de A Gazeta

Segundo a Prefeitura de Aracruz, o terreno que foi leiloado fica nas proximidades do complexo portuário do município e integra a área portuária prioritária do Parklog-ES, plano diretor criado e coordenado pelo governo do Espírito Santo com o objetivo de criar um parque logístico na Região Norte. A Imetame, inclusive, tem o início das operações do novo porto previstas para serem iniciadas em 2026.

Segundo a Imetame, a área será utilizada para atividades de apoio às operações do Imetame Logística Porto.

"Conforme informado pela empresa vencedora, o espaço será destinado a atividades de suporte logístico ao Porto da Imetame, reforçando a vocação industrial e portuária da região", reforçou a prefeitura, em nota.

Leia mais

Imagem - ParklogBR/ES: mais uma vez o Espírito Santo sai na frente

ParklogBR/ES: mais uma vez o Espírito Santo sai na frente

Imagem - Obras do Porto da Imetame, em Aracruz, entram na reta final

Obras do Porto da Imetame, em Aracruz, entram na reta final

Novas áreas devem ir a leilão

De olho no desenvolvimento econômico da região, a Prefeitura de Aracruz já planeja leiloar novas áreas no município. Segundo a administração municipal, terrenos com potencial empresarial encontram-se em fase de estudos técnicos e regularização documental, com perspectiva de novos leilões no segundo semestre de 2026.

"A atual política municipal visa à otimização de ativos públicos ociosos, por meio de sua destinação produtiva através de leilões, promovendo o desenvolvimento econômico, a ampliação da arrecadação, o aumento da base tributária e a geração de empregos qualificados para a população aracruzense. Salienta-se que a receita arrecadada é utilizada exclusivamente para investimentos em obras e na infraestrutura do município", destaca a prefeitura.

LEIA MAIS

Cooabriel aposta em produção de pimenta-do-reino ao incorporar cooperativa no ES

Espírito Santo fecha quase 300 postos de trabalho em outubro

Fraude no comércio de café: operação no ES tem 16 pessoas como alvo

Nova ferrovia pode consolidar o ES como centro logístico e atrair mais empresas

Vitória terá mais de 200 voos da Azul para São Paulo e Minas Gerais no verão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais