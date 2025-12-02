Barra do Riacho

Imetame arremata terreno da Prefeitura de Aracruz por R$ 56 milhões

Área de 550 mil metros quadrados foi disputada por sete empresas em leilão realizado em outubro; oficialização do repasse foi publicada no Diário Oficial

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 10:53

Início das operações do novo Porto da Imetame estão previstas para 2026 Crédito: Divulgação/Imetame

A Imetame arrematou por R$ 56 milhões uma área empresarial de 550 mil metros quadrados em Barra do Riacho, às margens da ES 010, que foi leiloada pela Prefeitura de Aracruz. O certame, realizado em outubro, contou com a participação de sete empresas, sediadas no Espírito Santo e também em outros Estados.

Segundo a Prefeitura de Aracruz, o terreno que foi leiloado fica nas proximidades do complexo portuário do município e integra a área portuária prioritária do Parklog-ES, plano diretor criado e coordenado pelo governo do Espírito Santo com o objetivo de criar um parque logístico na Região Norte. A Imetame, inclusive, tem o início das operações do novo porto previstas para serem iniciadas em 2026.

Segundo a Imetame, a área será utilizada para atividades de apoio às operações do Imetame Logística Porto.

"Conforme informado pela empresa vencedora, o espaço será destinado a atividades de suporte logístico ao Porto da Imetame, reforçando a vocação industrial e portuária da região", reforçou a prefeitura, em nota.

Novas áreas devem ir a leilão

De olho no desenvolvimento econômico da região, a Prefeitura de Aracruz já planeja leiloar novas áreas no município. Segundo a administração municipal, terrenos com potencial empresarial encontram-se em fase de estudos técnicos e regularização documental, com perspectiva de novos leilões no segundo semestre de 2026.

"A atual política municipal visa à otimização de ativos públicos ociosos, por meio de sua destinação produtiva através de leilões, promovendo o desenvolvimento econômico, a ampliação da arrecadação, o aumento da base tributária e a geração de empregos qualificados para a população aracruzense. Salienta-se que a receita arrecadada é utilizada exclusivamente para investimentos em obras e na infraestrutura do município", destaca a prefeitura.

