Vitória a Minas

Trem noturno: passagens da classe executiva estão esgotadas até 17 de janeiro

Busca foi alta para Trem das Férias da Vale e agora só restam bilhetes na classe econômica entre os dias 7 e 17 de janeiro de 2026

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:34

Trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Vale/Divulgação

O trem noturno da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas já está com os bilhetes para a classe executiva esgotados entre os dias 1º e 17 de janeiro de 2026. As informações foram levantadas pela mineradora a pedido de A Gazeta.

De acordo com a Vale, ainda restam bilhetes entre os os dias 5 e 17 de janeiro somente na classe econômica em ambos os sentidos, tanto para quem sai de Minas Gerais quanto para quem pretende embarcar no Espírito Santo.

As vendas para o trem noturno, que circulará à noite nos meses de janeiro, julho e dezembro a partir de 2026, tiveram início no dia 20 de novembro.

A primeira viagem à noite está marcada para 1º de janeiro, com saída da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica. A viagem partirá às 18h, com chegada em Belo Horizonte (MG) prevista para as 7h50 do dia 2. Ao mesmo tempo, um trem parte da capital mineira às 7h e encerra a viagem aproximadamente às 20h30, em Cariacica.

Para o trecho completo, de Cariacica a Belo Horizonte — ou no sentido contrário —, as passagens serão vendidas pelo mesmo preço das viagens diurnas: R$ 81 na classe econômica e R$ 116 na executiva.

Esse preço, porém, segue apenas até a próxima terça-feira (9). A Vale informa que as passagens adquiridas a partir do dia 10 de dezembro terão novos valores devido ao reajuste anual de tarifas: R$ 125 para a classe executiva e R$ 87 para a econômica.

Como comprar A venda das passagens para o tem noturno segue a mesma dinâmica aplicada aos trajetos diurnos: disponibilização diária, sempre com 45 dias de antecedência. As compras podem ser feitas pelo site (https://vale.com/pt/trem-de-passageiros) ou nas bilheterias, em horário comercial. Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato pelo canal de atendimento Alô Vale: 0800 285 7000.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta