Home
>
Economia do ES
>
Como a reforma tributária pode ajudar a reduzir a sonegação fiscal

Como a reforma tributária pode ajudar a reduzir a sonegação fiscal

A mudança dos tributos entra em período de testes a partir de 2026; com simplificação do sistema, mais transparência e menos burocracia, governo e secretarias de Fazenda esperam reduções em fraudes

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 12:29

Flávio Cesar, presidente da Comsefaz, Robinson Barreirinhas, da Receita Federal e Benício Costa, secretário da Fazenda do Espírito Santo
Flávio Cesar, presidente da Comsefaz, Robinson Barreirinhas, da Receita Federal e Benício Costa, secretário da Fazenda do Espírito Santo Crédito: Leticia Orlandi

A reforma tributária entra, oficialmente, na sua fase de transição em 2026. Medida é apontada por secretários de Fazenda e da Receita Federal, reunidos em Vitória, como uma oportunidade para reduzir a sonegação fiscal por meio da simplificação e de um novo modelo de cobrança.

Recomendado para você

A mudança dos tributos entra em período de testes a partir de 2026; com simplificação do sistema, mais transparência e menos burocracia, governo e secretarias de Fazenda esperam reduções em fraudes

Como a reforma tributária pode ajudar a reduzir a sonegação fiscal

A partir de janeiro, ainda em fase de transição, dois novos impostos, o IBS e o CBS, já vão começar a aparecer nas notas fiscais

Reforma tributária: o que muda com a entrada em vigor dos novos tributos em 2026

O município anunciou, nesta quinta-feira (4), várias medidas que visam organizar o movimento na cidade. Empresariado teme uma trava nos negócios em pleno verão

Empresários do Turismo insatisfeitos com a prefeitura de Guarapari

O Ministério da Fazenda já estimou, por exemplo, que o Brasil deixou de receber R$ 500 bilhões por ano em tributos que não foram pagos pelas indústrias e empresas.

Cinco tributos já conhecidos — PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS — serão gradualmente extintos para dar lugar ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), referente a Estados e municípios; à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), impostos federais; e ao Imposto Seletivo.

Leia mais

Imagem - Assembleia aprova programa de parcelamento de dívidas para empresas do ES

Assembleia aprova programa de parcelamento de dívidas para empresas do ES

reforma tributária foi um dos temas da 51ª Reunião Ordinária do Comsefaz, com a presença de secretárias e secretários das Fazendas estaduais e do Distrito Federal, realizada em Vitória na quinta-feira (4). Nesta sexta-feira (5), a capital capixaba sedia a 199ª Reunião Ordinária do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). Os eventos, realizados no Sheraton Vitória Hotel,  contam com a presença do presidente em exercício do Confaz, Robinson Barreirinhas, da Receita Federal. 

O secretário da Fazenda do Espírito Santo, Benício Costa, detalhou os mecanismos da reforma tributária que, segundo ele, têm como objetivo central reduzir a alta incidência de sonegação fiscal no Brasil. De acordo com Costa, o problema da evasão está ligado à complexidade do sistema atual, visto que a falta de transparência e a burocracia excessiva acabam incentivando a fraude.

O secretário da Fazenda do Espírito Santo, Benício Costa, detalhou mecanismos da reforma tributária que, segundo ele, têm como objetivo central reduzir a sonegação fiscal, como a simplificação dos tributos, a mudança da tributação para o consumo e a adoção do modelo de split payment…"

"A sonegação fiscal vem muito da falta de transparência do tributo. Quanto mais burocrático o tributo é, mais difícil de acompanhar", afirmou Costa.

Para reverter esse quadro, o novo modelo tributário foca em dois pilares principais: simplificação e reestruturação do pagamento.

Benício Costa enfatizou que o primeiro passo é a simplificação do sistema tributário. Além disso, segundo ele, a transição para um modelo de tributação sobre o consumo tende a diminuir a evasão fiscal que ocorre hoje no meio da cadeia produtiva.

O secretário aponta que a sonegação é muito presente no meio da cadeia. Ao simplificar e tributar o consumo, espera-se que essa evasão intermediária diminua significativamente.

O mecanismo mais robusto introduzido pela reforma para combater a sonegação é o split payment. A principal vantagem desse sistema reside na alteração do momento do pagamento do tributo, que passa a ocorrer simultaneamente à transação financeira.

Costa lembra que a sonegação fiscal tipicamente acontece porque o contribuinte paga o produto ou serviço e, posteriormente, declara o valor do tributo a menor. Com o split payment, essa etapa declaratória é eliminada.

LEIA MAIS 

Reforma tributária: o que muda com a entrada em vigor dos novos tributos em 2026

Famosa marca de sorvete relança 'palito premiado' em praias do ES

BNDES aprova financiamento para Suzano modernizar parque industrial em Aracruz

Rendimento médio da população do ES pela 1ª vez ultrapassa R$ 2 mil

O que faz o ES despontar como nova alternativa logística nacional

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Imposto

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais