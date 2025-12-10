Proposta aceita

Greve de ônibus é cancelada na Grande Vitória após acordo com rodoviários

Trabalhadores aprovaram reajuste salarial de 6%, aumento de 7% no tíquete-alimentação e redução de 20 minutos na jornada diária, que passa de 7h20 para 7h

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:56

Rodoviários aceitam propostas e cancelam início de greve na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo A Gazeta

A anunciada greve dos rodoviários na Grande Vitória, no Espírito Santo, foi cancelada após nova rodada de negociações entre rodoviários, empresas e o Governo do Estado. A categoria chegou a publicar o edital de greve para iniciar a paralisação na terça (9), mas suspendeu ao ato para analisar uma nova proposta do sindicato patronal — a qual foi aceita após duas assembleias realizadas entre os trabalhadores nesta quarta-feira (10).

O que muda:



Reajuste salarial de 6%;





Aumento de 7% no valor do tíquete alimentação (passando de R$ 1.074 para R$ 1.149,18);





Redução de 20 minutos na jornada diária de trabalho (reduzindo de 7h20 para 7h);

Como a negociação evoluiu

A categoria fazia reivindicações desde setembro, pedindo 10% de aumento do salário, tíquete-alimentação de R$ 1.500 e redução da jornada de trabalho para seis horas — atualmente é de 7h20.





Os rodoviários receberam contraproposta de 4,49% de reajuste salarial e redução de dez minutos na jornada de trabalho. Eles não aceitaram e publicaram o edital de greve, que começaria no dia 9.





O Governo do Estado interviu para que uma nova rodada de negociações fosse realizada entre empresas e rodoviários, resultando na proposta que foi aceita nesta quarta-feira (10).

