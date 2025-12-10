Greve de ônibus é cancelada na Grande Vitória após acordo com rodoviários

Repórter / [email protected]
Repórter / [email protected]
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:56
A anunciada greve dos rodoviários na Grande Vitória, no Espírito Santo, foi cancelada após nova rodada de negociações entre rodoviários, empresas e o Governo do Estado. A categoria chegou a publicar o edital de greve para iniciar a paralisação na terça (9), mas suspendeu ao ato para analisar uma nova proposta do sindicato patronal — a qual foi aceita após duas assembleias realizadas entre os trabalhadores nesta quarta-feira (10).
O que muda:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o