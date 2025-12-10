Nascidos vivos

ES registra menor número de nascimentos desde 2003

Apesar de alguns picos de crescimento observados ao longo das duas últimas décadas, a tendência geral é de queda no número de nascidos

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:52

Nascem cada vez menos bebês no país, segundo registros de cartórios compilados pelo IBGE Crédito: Pixabay

A queda de nascimentos no Espírito Santo atingiu um novo patamar em 2024. Com 50.179 novos bebês, o Estado teve, no ano passado, o menor número de nascidos vivos desde 2003, segundo as Estatísticas do Registro Civil divulgadas nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Naquele ano, 58.985 capixabas foram registrados nos cartórios, uma quantidade que não foi ultrapassada desde então. Apesar de alguns picos de crescimento observados ao longo das duas últimas décadas, a tendência geral é de queda no número de nascimentos. Em relação a 2023, por exemplo, a redução foi de 4,6%.

O declínio não é exclusividade do Espírito Santo. De acordo com o IBGE, a queda no número de nascimentos no Brasil acelerou em 2024, sendo o sexto ano consecutivo de redução. Foram quase 2,4 milhões de nascidos vivos no ano passado – uma baixa de 5,8% ante 2023. Trata-se da maior queda em termos percentuais em um ano e do menor número absoluto de nascimentos em um recorte detalhado pelo IBGE a partir de 2004.

Para Klívia Brayner, gerente da pesquisa do IBGE, os dados confirmam o que já era sinalizado por outro levantamento do instituto, o Censo Demográfico, que mostrou queda no número de filhos por mulher e a escolha de brasileiros que não desejam se tornar pais ou mães. "Realmente, estão nascendo cada vez menos crianças", disse a pesquisadora.

Todas as grandes regiões tiveram queda no número de nascimentos entre 2023 e 2024, especialmente no Sudeste (-6,3%), Norte (-6,2%) e Sul (-6,0%). Nordeste (-5,3%) e Centro-Oeste (-4,7%) tiveram quedas menos intensas.

“Mês das mães”

Conhecido como “mês das mães”, maio foi o período com maior número de bebês nascidos vivos no Espírito Santo em 2024. Foram 4.599 nascimentos, seguido pelos meses de março (4.578) e abril (4.527).

