Home
>
Cotidiano
>
Ventania em Congonhas (SP) afeta voos no Aeroporto de Vitória

Ventania em Congonhas (SP) afeta voos no Aeroporto de Vitória

As rajadas registradas em São Paulo afetaram pelo menos 16 voos do Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira (10); veja orientação das companhias aéreas

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:51

Voos da Gol no Aeroporto de Vitória foram afetados por mau tempo em São Paulo
Por volta das 19h, os guichês de atendimentos da GOL no Aeroporto de Vitória estava cheio Crédito: Vinicius Colini

As rajadas de vento registradas na região da grande São Paulo afetaram pelo menos 16 voos do Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal na Capital capixaba, oito voos – sendo cinco da LATAM, dois da Gol e um da Azul – foram cancelados até as 19 horas e outro oito sofreram atrasos.

Recomendado para você

As rajadas registradas em São Paulo afetaram pelo menos 16 voos do Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira (10); veja orientação das companhias aéreas

Ventania em Congonhas (SP) afeta voos no Aeroporto de Vitória

Dados divulgados pelo IBGE também mostram aumento nas uniões homoafetivas e consolidação da guarda compartilhada

Mais 'sim' e menos 'adeus': ES tem aumento de casamentos e queda de divórcios

Apesar de alguns picos de crescimento observados ao longo das duas últimas décadas, a tendência geral é de queda no número de nascidos

ES registra menor número de nascimentos desde 2003

O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, chegou a registrar ventos de mais de 90 km por hora, segundo a Defesa Civil paulista. Mais de 100 voos foram cancelados.

Por conta da situação, a Zurich orientou que os passageiros com saídas ou chegadas em Vitória entrem em contato com as respectivas companhias para verificar o status de voos ou para remarcação.

Cias aéreas

Em nota, a GOL reforçou que os fatos fogem ao controle da companhia. “Clientes impactados receberão as facilidades previstas conforme suas necessidades.”

Painel mostra os voos afetados no Aeroportoo de Congonhas, que impactaram no terminal capixaba
Painel mostra os voos afetados no Aeroportoo de Congonhas, que impactaram no terminal capixaba Crédito: Ato Press/Folhapress

A mesma justificativa foi apresentada pela LATAM, que lamentou o transtorno e recomendou cuidados aos passageiros impactados pela situação, como consultar o status do voo antes de entrar na sala de embarque e alterar a viagem se necessário.

“O cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center.”

Clientes que necessitem de acomodação por conta de voos afetados podem permanecer na fila para atendimento ou reservar seu hotel e transporte por meios próprios e solicitar o reembolso posteriormente. É necessário ter guardado os comprovantes de pagamento.

Para descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente precisa, a companhia aérea também autorizou a remarcação gratuita de voos com origem, destino ou conexão em São Paulo, que não forem cancelados entre 10 e 12 de dezembro. A nova data deverá ocorrer até 15 dias após a viagem original.

Um posicionamento também foi solicitado à Azul, e o texto será atualizado quando houver resposta.

Leia mais

Imagem - Defesa Civil emite alerta para possibilidade de vendaval no ES

Defesa Civil emite alerta para possibilidade de vendaval no ES

As imagens de satélite que mostram o ciclone com ventos de até 120 km/h no Brasil visto do espaço

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Latam Gol Azul Linhas Aéreas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais