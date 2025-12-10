Caos aéreo

Ventania em Congonhas (SP) afeta voos no Aeroporto de Vitória

As rajadas registradas em São Paulo afetaram pelo menos 16 voos do Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira (10); veja orientação das companhias aéreas

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:51

Por volta das 19h, os guichês de atendimentos da GOL no Aeroporto de Vitória estava cheio Crédito: Vinicius Colini

As rajadas de vento registradas na região da grande São Paulo afetaram pelo menos 16 voos do Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal na Capital capixaba, oito voos – sendo cinco da LATAM, dois da Gol e um da Azul – foram cancelados até as 19 horas e outro oito sofreram atrasos.

O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, chegou a registrar ventos de mais de 90 km por hora, segundo a Defesa Civil paulista. Mais de 100 voos foram cancelados.

Por conta da situação, a Zurich orientou que os passageiros com saídas ou chegadas em Vitória entrem em contato com as respectivas companhias para verificar o status de voos ou para remarcação.

Cias aéreas

Em nota, a GOL reforçou que os fatos fogem ao controle da companhia. “Clientes impactados receberão as facilidades previstas conforme suas necessidades.”

Painel mostra os voos afetados no Aeroportoo de Congonhas, que impactaram no terminal capixaba Crédito: Ato Press/Folhapress

A mesma justificativa foi apresentada pela LATAM, que lamentou o transtorno e recomendou cuidados aos passageiros impactados pela situação, como consultar o status do voo antes de entrar na sala de embarque e alterar a viagem se necessário.

“O cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center.”

Clientes que necessitem de acomodação por conta de voos afetados podem permanecer na fila para atendimento ou reservar seu hotel e transporte por meios próprios e solicitar o reembolso posteriormente. É necessário ter guardado os comprovantes de pagamento.

Para descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente precisa, a companhia aérea também autorizou a remarcação gratuita de voos com origem, destino ou conexão em São Paulo, que não forem cancelados entre 10 e 12 de dezembro. A nova data deverá ocorrer até 15 dias após a viagem original.

Um posicionamento também foi solicitado à Azul, e o texto será atualizado quando houver resposta.

