Ventania em Congonhas (SP) afeta voos no Aeroporto de Vitória

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:51
As rajadas de vento registradas na região da grande São Paulo afetaram pelo menos 16 voos do Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal na Capital capixaba, oito voos – sendo cinco da LATAM, dois da Gol e um da Azul – foram cancelados até as 19 horas e outro oito sofreram atrasos.
O Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, chegou a registrar ventos de mais de 90 km por hora, segundo a Defesa Civil paulista. Mais de 100 voos foram cancelados.
Por conta da situação, a Zurich orientou que os passageiros com saídas ou chegadas em Vitória entrem em contato com as respectivas companhias para verificar o status de voos ou para remarcação.
Em nota, a GOL reforçou que os fatos fogem ao controle da companhia. “Clientes impactados receberão as facilidades previstas conforme suas necessidades.”
A mesma justificativa foi apresentada pela LATAM, que lamentou o transtorno e recomendou cuidados aos passageiros impactados pela situação, como consultar o status do voo antes de entrar na sala de embarque e alterar a viagem se necessário.
“O cliente poderá fazer alterações em seu voo por até um ano sem custo ou solicitar reembolso da passagem. O procedimento pelo aplicativo ou site é rápido, simples, e com as mesmas funções oferecidas no call center.”
Clientes que necessitem de acomodação por conta de voos afetados podem permanecer na fila para atendimento ou reservar seu hotel e transporte por meios próprios e solicitar o reembolso posteriormente. É necessário ter guardado os comprovantes de pagamento.
Para descongestionar os aeroportos e liberar assentos para quem realmente precisa, a companhia aérea também autorizou a remarcação gratuita de voos com origem, destino ou conexão em São Paulo, que não forem cancelados entre 10 e 12 de dezembro. A nova data deverá ocorrer até 15 dias após a viagem original.
Um posicionamento também foi solicitado à Azul, e o texto será atualizado quando houver resposta.
