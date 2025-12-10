Home
>
Cotidiano
>
Mais 'sim' e menos 'adeus': ES tem aumento de casamentos e queda de divórcios

Mais 'sim' e menos 'adeus': ES tem aumento de casamentos e queda de divórcios

Dados divulgados pelo IBGE também mostram aumento nas uniões homoafetivas e consolidação da guarda compartilhada

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:22

Para proteger patrimônios e herdeiros futuros, casais têm optado pelo Contrato de Namoro
Idade média ao se casar subiu para 30,5 anos para os homens e 28,4 anos para as mulheres Crédito: Git Stephen Gitau/ Pexels

O ano de 2024 foi marcado por uma estabilidade maior nos relacionamentos no Espírito Santo. Segundo as Estatísticas do Registro Civil, divulgadas nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado registrou aumento no número de casamentos, enquanto houve queda na quantidade de divórcios em comparação ao ano anterior.

Recomendado para você

As rajadas registradas em São Paulo afetaram pelo menos 16 voos do Aeroporto de Vitória nesta quarta-feira (10); veja orientação das companhias aéreas

Ventania em Congonhas (SP) afeta voos no Aeroporto de Vitória

Dados divulgados pelo IBGE também mostram aumento nas uniões homoafetivas e consolidação da guarda compartilhada

Mais 'sim' e menos 'adeus': ES tem aumento de casamentos e queda de divórcios

Apesar de alguns picos de crescimento observados ao longo das duas últimas décadas, a tendência geral é de queda no número de nascidos

ES registra menor número de nascimentos desde 2003

Enquanto o número de divórcios no Brasil pouco mudou (2,8%), no Espírito Santo a redução foi de 16,4%. Ao todo, foram concedidos 6.288 divórcios no Estado em 2024, contra 7.523 em 2023.

A taxa geral de divórcios no Estado foi de 2,1 separações para cada mil habitantes com mais de 20 anos, índice inferior à média nacional, que foi de 2,7 para cada mil. O estudo também revelou que os casamentos capixabas que chegam ao fim duram, em média, 13,2 anos – tempo que vem diminuindo ao longo das últimas duas décadas.

Leia mais

Imagem - ES registra menor número de nascimentos desde 2003

ES registra menor número de nascimentos desde 2003

Casamentos em alta e noivos mais maduros

Na contramão das separações, o registro de novas uniões cresceu. Foram realizados 22.747 casamentos em 2024, um aumento de 1,7% em relação a 2023. Esse volume coloca o Espírito Santo com a quinta maior taxa de nupcialidade do país: 6,9 casamentos para cada mil habitantes com 15 anos ou mais.

O perfil dos noivos também está mudando. A idade média ao se casar subiu para 30,5 anos para os homens e 28,4 anos para as mulheres. Além disso, houve crescimento nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Enquanto as uniões heteroafetivas cresceram 1,7%, os homoafetivos deram um salto de 5,9%, totalizando 179 registros no ano.

Filhos: guarda compartilhada e queda na natalidade

Quando o divórcio envolve casais com filhos menores de idade, a justiça capixaba tem priorizado a responsabilidade conjunta. A guarda compartilhada, que já representava 55,9% das sentenças em 2023, subiu para 59,2% em 2024, consolidando-se como a principal modalidade no Estado. Em paralelo, a proporção de guardas concedidas exclusivamente às mães caiu de 39,1% para 36,4%.

Entretanto, há cada vez menos nascimentos no Estado. Seguindo uma tendência observada em todo o Brasil, o Espírito Santo registrou 49.894 nascidos vivos em 2024, uma redução de 4,5% na comparação com o ano anterior.

Óbitos e causas não naturais

O levantamento do IBGE também mapeou que o número de óbitos no estado subiu 2,1%, chegando a 27.690 registros.

Um dado positivo, contudo, refere-se à redução das mortes por causas não naturais (como homicídios, acidentes de trânsito e suicídios). Esse tipo de óbito caiu de 5,2% para 4,9% do total – o terceiro menor percentual do Brasil. Apesar da queda, a violência e os acidentes continuam atingindo mais ao público masculino: 84,3% das vítimas fatais por causas não naturais eram homens.

Houve, porém, uma leve melhora no cenário para homens jovens (15 a 24 anos), cuja proporção de mortes por causas externas caiu de 44,3% para 43,4%.

Leia mais

Imagem - Como uso do celular pode arruinar seu relacionamento

Como uso do celular pode arruinar seu relacionamento

Imagem - Os casais que queriam ter mais filhos e desistiram: 'Uma crise real'

Os casais que queriam ter mais filhos e desistiram: 'Uma crise real'

Imagem - 3 métodos de reprodução assistida para casais LGBTQIAPN+

3 métodos de reprodução assistida para casais LGBTQIAPN+

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento Divórcio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais