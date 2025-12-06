Atenção

Greve de ônibus: rodoviários ameaçam parar parte da frota a partir de terça (9)

Edital publicado pelo Sindirodoviários cita frustração das negociações coletivas e afirma ainda que pelo menos 30 por cento da frota estará em circulação

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 20:34

Parte da frota dos ônibus Sistema Transcol deve ser paralisada em greve programada para terça-feira (9) Crédito: Divulgação | Ceturb-ES

Os rodoviários do Espírito Santo ameaçam paralisar parte da frota de ônibus a partir da próxima terça-feira (9). A informação consta no edital de greve divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), publicado na última sexta-feira (5).

Segundo o documento, os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pela classe patronal durante assembleia-geral extraordinária realizada no dia 4 de dezembro. A recusa, afirma o sindicato, resultou na “frustração das negociações coletivas” voltadas à formalização dos instrumentos normativos de trabalho para o período de 1º de novembro de 2025 a 31 de outubro de 2026.

De acordo com o edital, a paralisação está prevista para começar às 00h01 de terça-feira (9). O aviso é direcionado aos usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória (Transcol), do sistema rodoviário municipal, do intermunicipal, dos serviços seletivo, Mão na Roda, Porta a Porta e do sistema complementar — operados pelos consórcios Sudoeste, Atlântico e Cidade. Em Vila Velha, também alcança os trabalhadores das empresas que integram a ABCV Transportes Públicos e Coletivos.

O sindicato afirma ainda que manterá pelo menos 30% da frota em circulação, conforme determina a legislação em situações de greve no transporte coletivo. O documento é assinado pelo presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre da Silva. A reportagem tenta contato com o sindicato e o espaço segue aberto para manifestações.

