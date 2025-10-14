Sistema Transcol vai ganhar 24 ônibus movidos a gás e biometano

Sistema Transcol vai ganhar novos ônibus movido a gás e biometano Crédito: Reprodução

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) vai incorporar 24 novos ônibus movidos a gás natural e a biometano à frota do Sistema Transcol em 2026. O objetivo é tornar as operações mais sustentáveis e diminuir o impacto ambiental. O modelo foi apresentado em junho deste ano.

De acordo com a Semobi, as negociações estão em andamento com a ES Gás, responsável pelo fornecimento de gás natural no Espírito Santo, para possibilitar a implantação da infraestrutura necessária para o abastecimento dos veículos.

A ES Gás afirmou que tem trabalhado na melhora da infraestrutura necessária, com a ampliação dos pontos de abastecimento e instalação de bicos de alta vazão, para proporcionar maior agilidade no abastecimento de veículos pesados.

De acordo com a ES Gás, o gás natural é capaz de reduzir em aproximadamente 20% a emissão de gases de efeito estufa quando comparado ao diesel, enquanto o biometano possibilita a diminuição de 95% das emissões. Além disso, ambos os combustíveis viabilizam a redução de aproximadamente 85% os poluentes locais. Atualmente, o Sistema Transcol conta com uma frota de quatro veículos elétricos e um movido a gás natural.