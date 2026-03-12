Home
ONG fecha abrigo e procura lar para treze cachorros em Cachoeiro

"Brócolis", "Moranguinho" e "Tulipa", entre outros cães, estão disponíveis para adoção responsável por meio da ONG Patas e Mãos

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 19:12

Treze cães estão disponíveis para adoção responsável em Cachoeiro
Treze cães estão disponíveis para adoção responsável em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Ong Patas e Mãos

Treze cães estão disponíveis para adoção responsável em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os animais foram resgatados pela ONG Patas e Mãos, que vai precisar fechar o abrigo no dia 31 de março. Todos os cachorros estão vacinados e desparasitados, sendo que onze deles já foram castrados.

"Brócolis", "Moranguinho" e "Tulipa", entre outros cães, estão disponíveis para adoção responsável por meio da ONG Patas e Mãos

Quem se interessar pode entrar em contato pelo número: (28) 99981-2240 ou pelo Instagram: @sospatasemaos.

Conheça os animais disponíveis para adoção:

  • 01

    Moranguinho

    Tímida, mas carinhosa, Moranguinho foi resgatada das ruas em novembro de 2025. Já castrada e vacinada. A idade dela não foi informada.

  • 02

    Tulipa

    Foi abandonada quando filhote junto a irmã Girassol, que também está disponível para adoção. Tem 4 anos de idade e é extremamente dócil. Castrada e vacinada. 

  • 03

    Brócolis

    Com apenas 2 anos de idade, Brócolis adora brincar e receber carinho. Já está castrado e vacinado. 

  • 04

    Gael

    Gael é um cão com deficiência que anda com ajuda de uma cadeira de rodas adaptada. Gosta de brincar e precisa viver em uma casa com quintal. Castrado e vacinado, sem idade informada. 

  • 05

    Cristal

    Brincalhona, Cristal tem aproximadamente 5 anos. Foi resgatada após viver sem água e comida, presa em um terraço. Adora pessoas, mas não aceita outros animais e precisa ser o único pet da casa. Castrada e vacinada.

  • 06

    Girassol

    Irmã da Tulipa, também tem 4 anos de idade. É medrosa, mas dócil e atenta. Já castrada e vacinada. 

  • 07

    Ralph

    Pequeno e descrito como "ranzinza" pelos voluntários, Ralph tem 3 anos e, com paciência, se torna carinhoso. Já vacinado. 

  • 08

    Branquinha

    Branquinha tem 5 anos e foi resgatada após passar anos acorrentada. Carinhosa e ama abraços, já castrada e vacinada. 

  • 09

    Bella

    Após passar 5 anos no abrigo, Bella procura por um lar urgentemente. Já está vacinada. 

  • 10

    Ariel

    Com 4 anos de idade, Ariel é calma e carinhosa. Ela já está castrada e vacinada.

  • 11

    Vitória

    Aos 10 anos, é dócil e se dá bem com outros cães. Já castrada e vacinada. Ela tem uma irmã da mesma idade, a Vanessa, também disponível para adoção.

  • 12

    Vanessa

    Outra "idosa" do grupo, Vanessa tem 10 anos de idade e é irmã da Vitória. Desconfiada, mas muito calma. Já castrada e vacinada. 

  • 13

    Mufasa

    Mufasa tem cerca de 3 anos de idade e foi abandonado ainda filhote. É tímido e tranquilo, amigo das irmãs Girassol e Tulipa. Já vacinado.

Tópicos Relacionados

adoção cachorro Animais ES Sul ONG

