Conflito no Oriente Médio

Capixaba que mora ao lado de prédio atingido por drone em Dubai mostra destruição

Jornalista Naiara Arpini gravou vídeo da varanda do apartamento e mostrou a proximidade com o edifício alvo do ataque iraniano. Autoridades dizem que não houve feridos; assista ao vídeo

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:07

Uma jornalista brasileira que mora no bairro Creek Harbour, em Dubai, mostrou em um vídeo a proximidade do apartamento dela com o prédio de luxo atingido por um drone iraniano na noite desta quarta-feira (11). Naiara Arpini gravou da varanda de casa e apontou para o local do ataque (assista acima).

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos confirmaram o ataque e disseram que ninguém ficou ferido. Já a agência iraniana Isna, destacou que militares dos Estados Unidos estavam hospedados no local.

O edifício Address Creek Harbour é residencial e também abriga um hotel. A área onde fica o prédio é conhecida por concentrar edifícios de alto padrão e centros comerciais.

Segundo Naiara, até o ataque acontecer, a sensação no bairro era de tranquilidade e segurança. No entanto, agora famílias passaram a considerar sair da cidade.

"Sempre que a gente tentava acalmar um ao outro, lembrávamos que aqui é um bairro muito residencial, não teria motivos para acontecer alguma coisa. Depois disso (o ataque), a gente tem visto nos grupos que muitas pessoas estão considerando sair de Dubai às pressas mesmo. A gente está sem saber o que fazer, sabemos também que não está 100% seguro ir para o aeroporto agora mas, ao mesmo tempo, a gente tem medo de depois ficar preso aqui", relatou.

Jornalista capixaba, Naiara Arpini, que mora em Dubai, mostrou da varanda prédio de luxo atingido por drone iraniano Crédito: Reprodução | Rede Social

Devido à vedação do edifício onde mora, mesmo com a proximidade, Naiara contou ter escutado pouco barulho e em nenhum momento chegou a sair do apartamento. Entretanto, amigos relataram momentos mais tensos em outros locais.

"Um casal de amigos contou que acordou com um barulho muito assustador. Eles pegaram algumas coisas, desceram e, na portaria do prédio, estavam muitas famílias. Pessoas com filhos, cachorro, sem saber direito o que tinha acontecido. Ninguém ficou ferido, mas foi uma situação que deixou todo mundo inseguro. Sinceramente, estamos meio perdidos", disse.

Parte da torre em chamas

Após o ataque do drone, imagens divulgadas pela Isna e que circulam nas redes sociais mostram os andares superiores da torre em chamas. Ainda de acordo com a mídia iraniana, militares americanos usavam o ponto como esconderijo. O governo dos Estados Unidos não comentou a alegação.

As autoridades de Dubai disseram que equipes da Defesa Civil foram ao local e controlaram o incêndio. Os representantes do Emirados também publicaram uma foto do prédio após o ataque.

*Com informações do g1 ES

