Carreta transportando 37 toneladas de rocha é multada seis vezes em Vitória

Veículo acessou a Capital capixaba pela Cinco Pontes e apresentava diversas irregularidades, inclusive na contenção da carga transportada

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:30

Carreta foi multada seis vezes, inclusive por transportar rochas sem as devidas contenções Crédito: Divulgação/Guarda Civil Municipal de Vitória

Uma carreta foi multada seis vezes pela Guarda Civil Municipal de Vitória enquanto transportava 37 toneladas de blocos de rochas ornamentais sem as devidas contenções, em desacordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A abordagem aconteceu na Ilha do Príncipe, após o veículo ser avistado passando pela Cinco Pontes para entrar na Capital.

“A cena logo chamou atenção porque, além de ser um veículo longo, a carga estava sem os equipamentos adequados de amarração e contenção, deixando o material exposto ao risco de queda”, observou o inspetor Correa, da GCMV.

Durante a inspeção da carreta, divulgada apenas nesta quinta-feira (12), os guardas também identificaram outras irregularidades:

Placa sem legibilidade;

Mau estado de conservação, comprometendo a segurança (cavalo mecânico);

Ausência de equipamentos obrigatórios de segurança;

Falta de inscrição da tara;

Transitar com veículo com excesso de peso (o limite regulamentado é de 35 toneladas);

Mau estado de conservação comprometendo a segurança (carroceria).

Diante das constatações, foram lavrados os autos de infração correspondentes e emitida a guia de restrição administrativa, determinando a regularização do veículo, que foi escoltado pela Guarda, em baixa velocidade, até o Porto de Capuaba, em Vila Velha, para evitar mais riscos aos usuários da via.

