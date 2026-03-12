Carreta transportando 37 toneladas de rocha é multada seis vezes em Vitória

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:30
Uma carreta foi multada seis vezes pela Guarda Civil Municipal de Vitória enquanto transportava 37 toneladas de blocos de rochas ornamentais sem as devidas contenções, em desacordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A abordagem aconteceu na Ilha do Príncipe, após o veículo ser avistado passando pela Cinco Pontes para entrar na Capital.
“A cena logo chamou atenção porque, além de ser um veículo longo, a carga estava sem os equipamentos adequados de amarração e contenção, deixando o material exposto ao risco de queda”, observou o inspetor Correa, da GCMV.
Durante a inspeção da carreta, divulgada apenas nesta quinta-feira (12), os guardas também identificaram outras irregularidades:
Diante das constatações, foram lavrados os autos de infração correspondentes e emitida a guia de restrição administrativa, determinando a regularização do veículo, que foi escoltado pela Guarda, em baixa velocidade, até o Porto de Capuaba, em Vila Velha, para evitar mais riscos aos usuários da via.
