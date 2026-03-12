Home
Novo ataque a tiros em Vila Velha deixa dois mortos e segurança é reforçada

Além do ataque nesta quinta-feira (12), outros tiroteios foram registrados na quarta-feira (11), que deixaram mortos e feridos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:19

 - Atualizado há 16 minutos

Um novo ataque a tiros deixou dois mortos em Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na Região 5, nesta quinta-feira (12). Em vídeos gravados por testemunhas — que não serão divulgados por segurança — é possível escutar os tiros e os moradores tentando se proteger. Pouco depois, um ônibus foi incendiado em um viaduto no bairro 23 de Maio. Não há informação sobre ligação entre os casos. Os disparos feitos nesta tarde marcaram o terceiro tiroteio no distrito. 

No dia anterior, o ataque ocorreu no bairro 23 de Maio. Horas depois, já durante o período da noite, mais um registro envolvendo disparos de arma de fogo foi registrado, desta vez em Ulisses Guimarães. Segundo a Polícia Militar, os casos resultaram em um homicídio e em tentativas de assassinatos. 

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, um dos mortos nesta quinta-feira é o proprietário de uma barbearia. Testemunhas contaram que ele foi baleado dentro do estabelecimento. Um vídeo mostra um carro sendo parado e, em seguida, o motorista é retirado para usarem o veículo para socorrê-lo até uma Unidade de Pronto Atendimento.

Por causa da situação, a Guarda Municipal reforçou o patrulhamento com a presença de agentes nas escolas municipais e nas unidades de saúde.

“Os guardas auxiliam na entrada e na saída dos alunos, professores e funcionários. As aulas e as consultas permanecem sem alterações. Portanto, com funcionamento normal”, frisou a corporação. Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa da Polícia Militar às 17h30 desta quinta-feira (12).

Sobre os tiros, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. Em relação ao incêndio no ônibus, a corporação disse que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros (DRCCTP) e até o momento nenhum suspeito foi detido. 

