Homem é encontrado morto com 18 facadas em terreno baldio de Sooretama

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (12) em um terreno baldio no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A vítima, que não teve a identidade divulgada, apresentava 18 perfurações provocadas por golpes de faca.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado caído próximo a alguns ônibus que estavam estacionados no local.

A perícia da Polícia Científica esteve na área e constatou que a vítima foi atingida por seis golpes no abdômen, dois na mão esquerda, dois na mão direita, dois na perna direita, quatro nas costas, um no ombro esquerdo e um no maxilar, além de apresentar um corte profundo no pescoço.