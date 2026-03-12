Filha é presa por ameaça e violência psicológica contra mãe em Ecoporanga

Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante suspeita de ameaçar e cometer violência psicológica contra a própria mãe, de 44 anos, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a filha vinha ameaçando a vítima de morte há cerca de uma semana.

De acordo com a corporação, o filho da suspeita, um bebê de um ano, presenciou a situação, e o Conselho Tutelar precisou ser acionado. A criança ficou sob responsabilidade da avó paterna.