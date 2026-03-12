Filha é presa por ameaça e violência psicológica contra mãe em Ecoporanga
Uma jovem de 22 anos foi presa em flagrante suspeita de ameaçar e cometer violência psicológica contra a própria mãe, de 44 anos, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a filha vinha ameaçando a vítima de morte há cerca de uma semana.
De acordo com a corporação, o filho da suspeita, um bebê de um ano, presenciou a situação, e o Conselho Tutelar precisou ser acionado. A criança ficou sob responsabilidade da avó paterna.
A Polícia Civil informou que a jovem foi autuada pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde permanece à disposição da Justiça.