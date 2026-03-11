Home
>
Polícia
>
Atiradores em moto deixam dois feridos em Vila Velha

Atiradores em moto deixam dois feridos em Vila Velha

A dupla suspeita pelo crime registrado na tarde desta quarta-feira (11) seguiu do bairro Ulisses Guimarães e abriu fogo em uma rua do bairro 23 de Maio, no mesmo município

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:37

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, Crédito: Fernando Madeira

Dois homens foram baleados no bairro 23 de Maio, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (11). As vítimas, de 22 e 44 anos, foram alvo da ação de atiradores que vinham do bairro Ulisses Guimarães, em uma moto.

Recomendado para você

A dupla suspeita pelo crime registrado na tarde desta quarta-feira (11) seguiu do bairro Ulisses Guimarães e abriu fogo em uma rua do bairro 23 de Maio, no mesmo município

Atiradores em moto deixam dois feridos em Vila Velha

Na casa da suspeita foram encontrados uniformes da Sejus, duas espingardas e uma réplica de arma

Mulher é presa por se passar por policial penal em Colatina

Motorista do caminhão contou para os policiais que recebeu pagamento para transportar carga de Juiz de Fora (MG) para Vila Velha (ES)

Mais de 3 milhões de cigarros do Paraguai são apreendidos na BR 101 no ES

Segundo informações da Polícia Militar, os feridos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município. O jovem de 22 anos foi alvejado nas costas por uma bala que transfixou e atingiu uma vértebra, sendo necessária a transferência para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória. O outro acabou atingido na panturrilha e não há mais informações sobre o estado de saúde.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). “Não dispomos de mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências.”

Leia mais

Imagem - Mulher é presa por se passar por policial penal em Colatina

Mulher é presa por se passar por policial penal em Colatina

Imagem - Ambulância pega fogo e interdita parcialmente trecho da BR 101 em Ibiraçu

Ambulância pega fogo e interdita parcialmente trecho da BR 101 em Ibiraçu

Imagem - Mais de 3 milhões de cigarros do Paraguai são apreendidos na BR 101 no ES

Mais de 3 milhões de cigarros do Paraguai são apreendidos na BR 101 no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais