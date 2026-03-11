Ataque

Atiradores em moto deixam dois feridos em Vila Velha

A dupla suspeita pelo crime registrado na tarde desta quarta-feira (11) seguiu do bairro Ulisses Guimarães e abriu fogo em uma rua do bairro 23 de Maio, no mesmo município

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:37

Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, Crédito: Fernando Madeira

Dois homens foram baleados no bairro 23 de Maio, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (11). As vítimas, de 22 e 44 anos, foram alvo da ação de atiradores que vinham do bairro Ulisses Guimarães, em uma moto.

Segundo informações da Polícia Militar, os feridos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município. O jovem de 22 anos foi alvejado nas costas por uma bala que transfixou e atingiu uma vértebra, sendo necessária a transferência para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória. O outro acabou atingido na panturrilha e não há mais informações sobre o estado de saúde.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). “Não dispomos de mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências.”

