Atiradores em moto deixam dois feridos em Vila Velha

Publicado em 11 de março de 2026 às 18:37
Dois homens foram baleados no bairro 23 de Maio, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (11). As vítimas, de 22 e 44 anos, foram alvo da ação de atiradores que vinham do bairro Ulisses Guimarães, em uma moto.
Segundo informações da Polícia Militar, os feridos foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no mesmo município. O jovem de 22 anos foi alvejado nas costas por uma bala que transfixou e atingiu uma vértebra, sendo necessária a transferência para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória. O outro acabou atingido na panturrilha e não há mais informações sobre o estado de saúde.
A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). “Não dispomos de mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências.”
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o