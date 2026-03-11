Prejuízo

Idosa cai em golpe no WhatsApp e perde R$ 1,8 mil em Colatina

O golpista se passou pela filha da vítima e pediu quase R$ 2 mil para pagar um boleto; só após conseguir falar com o genro, a mulher descobriu que havia caído em um golpe

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:22

Uma mulher de 71 anos foi vítima de um golpe após receber mensagens no WhatsApp de um número que se passava por sua filha, no bairro Moacyr Brotas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o golpista disse à vítima que havia trocado de número e, utilizando uma foto da filha no perfil, pediu ajuda para pagar um boleto no valor de R$ 1.880. Sem conseguir contato com a filha, a idosa foi até uma casa lotérica e realizou o pagamento.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Reforçou ainda que denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas através do disque-denúncia 181.

Como reconhecer golpes virtuais

O caminho para reconhecer golpes virtuais é estar atento às mensagens e pedidos feitos pela internet. Desconfiar é uma forma de se proteger de qualquer armadilha. Com o aumento da população idosa online, os riscos são maiores, uma vez que muitas vítimas acabam confiando e possuem menos familiaridade com links e pedidos de dinheiro.

Os golpistas podem se passar, muitas vezes, por familiares, instituições bancárias ou beneficentes e órgãos públicos para criar situações que confundam a vítima e a pressionem a fazer o que está sendo pedido. A orientação é que a família instrua os idosos, de forma cautelosa e respeitosa, a sempre pedirem ajuda ao desconfiar de algo, não por incapacidade, mas como uma medida de cuidado.

O registro do Boletim de Ocorrência (BO) é fundamental para que a polícia consiga rastrear os criminosos e para que a vítima possa se defender, principalmente em casos de perda financeira e furto de identidade. O documento é, geralmente, exigido para contestar fraudes em bancos e acionar seguros.

Registre a ocorrência caso:

Alguém esteja se passando por você (furto de identidade);

Você tenha sofrido prejuízos financeiros;

Tenha tido dados pessoais expostos ou roubados.

No Espírito Santo, a ocorrência pode ser registrada em qualquer delegacia física ou pela Delegacia Online, disponível no site da Polícia Civil.



Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta