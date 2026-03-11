Home
Casagrande escolhe Francisco Berdeal para seguir à frente do MPES

O procurador reconduzido ao posto registrou 168 votos, na lista da qual também fez parte o promotor Danilo Raposo Lírio, que teve 116 votos na eleição interna do MPES

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:42

Francisco Martínez Berdeal, Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2024/2026
Francisco Berdeal ficará à frente do MPES no biênio 2026/2028 Crédito: Divulgação MPES

O atual procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Francisco Berdeal, foi o escolhido pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), para seguir à frente do órgão ministerial por mais dois anos, período que compreende o biênio 2026/2028.

Francisco Berdeal foi o mais votado em votação eletrônica que mobilizou quase todos os promotores e procuradores do Estado, na última sexta-feira (6). O procurador reconduzido ao posto registrou 168 votos, na lista da qual também fez parte o promotor Danilo Raposo Lírio, que teve 116 votos na eleição interna do MPES.

Como apenas dois candidatos se inscreveram, a lista enviada ao governo estadual teve apenas dois nomes, em vez dos três habituais. De um lado, Berdeal buscava a recondução ao cargo com o apoio da maioria interna e um bom trânsito com o Palácio Anchieta. Do outro, Danilo Lírio se lançou novamente como o principal nome da oposição no órgão.

O anúncio sobre o escolhido para o comando do MPES no biênio 2026/2028 foi feito por meio de publicação no perfil do governador do Espírito Santo no X (antigo Twitter), no início da noite desta quarta-feira (11). Veja a postagem abaixo:

A eleição foi realizada por meio do sistema informatizado de voto a distância do MPES. Cada membro poderia votar em até dois candidatos. Do total de 257 membros em atividade e aptos a votar, 253 registraram o voto no sistema.

Currículo

Francisco Martínez Berdeal, 52 anos, natural de Macaé (RJ), é promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) desde 2003 e atual procurador-geral de Justiça. É vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG) – Região Sudeste e presidente do Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais (GNACE).

Possui 17 anos de atuação em Promotorias de Justiça e 12 anos de experiência em gestão institucional. No MPES, já coordenou o CAEL, o Núcleo de Autocomposição de Conflitos e o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público. É graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), especialista em Direito Processual Civil pela FDV e possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

