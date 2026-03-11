Home
Cariacica recebe selo de reconhecimento da Caixa por gestão sustentável

Município da Grande Vitória recebeu o selo Cristal, que reconhece indicadores de boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental e climática na gestão pública

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:03

Vista aérea de Cariacica
Vista aérea de Cariacica: município recebeu o selo Cristal, o primeiro de nível de gradação Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

A cidade de Cariacica recebeu da Caixa Econômica Federal um selo de gestão sustentável. A iniciativa, segundo a instituição, é um reconhecimento do banco aos municípios que apresentam indicadores de boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental e climática na gestão pública local.

Cariacica recebe selo de reconhecimento da Caixa por gestão sustentável

Para conceder o selo, a Caixa avalia 22 indicadores, distribuídos em quatro categorias: ambiental, social, governança e climática. A solenidade de entrega ocorreu na terça-feira (10), na Prefeitura de Cariacica. Na premiação, o município recebeu o selo Cristal, o primeiro de nível de gradação. 

Os municípios que somam de 60 a 69 pontos recebem o selo Cristal; de 70 a 79 pontos, o Topázio; de 80 a 99 pontos, o Safira; e acima de 100 pontos, o Diamante.

Segundo a Caixa, os dados são coletados de fontes públicas, sistemas governamentais e não governamentais e informações autodeclaradas pelo município. A adesão do município à sistemática é voluntária.

No Espírito Santo, já foram contemplados com o selo, que tem validade de dois anos, as cidades de Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, João Neiva e Linhares. 

A Caixa aponta que a cidade de Cariacica destaca-se como a terceira maior economia do Espírito Santo, consolidando-se como o principal hub logístico e de importação do Estado, em razão de sua localização estratégica entre as BRs 101 e 262.

"No eixo da governança, o município é referência nacional em agilidade burocrática, ocupando a 14ª posição no país em taxa de investimento, o que impulsiona projetos de infraestrutura urbana e lazer. No aspecto socioambiental, a cidade equilibra o crescimento industrial com a preservação do Monte Mochuara e da Mata Atlântica, enfrentando os desafios climáticos tropicais por meio de investimentos em drenagem e saneamento, transformando sua antiga característica de 'cidade-dormitório' em um polo de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida", informa a instituição financeira.

A superintendente de rede da Caixa no Sul do Espírito Santo, Giselli da Silva Marcelos, comentou que este reconhecimento destaca a importância da atuação do banco.

“A concessão do Selo Caixa de Gestão Sustentável reconhece o compromisso do município de Cariacica com boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental. Essa iniciativa reafirma a Caixa como parceira estratégica dos municípios, ao incentivar uma gestão pública mais eficiente, transparente e orientada ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

Ao comemorar o reconhecimento, o prefeito Euclério Sampaio enfatizou o impacto do selo para o prestígio e o futuro do município. "Esta conquista coloca Cariacica em um novo patamar de respeito nacional. O selo mostra que nossa cidade não apenas cresce em obras, mas cresce com responsabilidade e organização. É um orgulho ver que o trabalho sério da nossa equipe está sendo reconhecido por uma instituição como a Caixa, provando que estamos cuidando do presente e garantindo o futuro da nossa gente."

