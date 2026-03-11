Linha do tempo

Alexandre Martins: veja a cronologia do crime até o julgamento do último réu

Conheça os marcos relacionados ao assassinato do juiz que combatia o crime organizado no Espírito Santo e acabou se tornando alvo de uma emboscada

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:11

Assassinado em março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho já vinha incomodando o crime organizado alguns anos antes. A atuação na Vara de Execuções Penais, em Vitória, promovendo denúncias de irregularidades, como a venda de sentenças, fizeram o magistrado se tornar alvo de uma emboscada. Para entender um pouco dessa trajetória e os fatos que sucederam à morte de Alexandre Martins, até o julgamento do último réu, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, nesta quinta-feira (12), A Gazeta reuniu os principais marcos em uma linha do tempo. Confira:

