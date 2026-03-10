Home
>
Economia do ES
>
Com alta no petróleo, ES pode arrecadar R$ 500 milhões a mais no ano

Com alta no petróleo, ES pode arrecadar R$ 500 milhões a mais no ano

Secretaria da Fazenda estima que, se barril da commodity se mantiver em US$ 85, Estado pode garantir mais R$ 40 milhões em receita por mês

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:20

 A disparada no preço do petróleo depois de o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã se intensificar nos últimos dias, levando ao fechamento do Estreito de Ormuz, pode, nas próximas semanas, elevar o preço dos combustíveis, do frete e até dos alimentos no Espírito Santo e no Brasil, caso o barril se mantenha em alta. 

Recomendado para você

Secretaria da Fazenda estima que, se barril da commodity se mantiver em US$ 85, Estado pode garantir mais R$ 40 milhões em receita por mês

Com alta no petróleo, ES pode arrecadar R$ 500 milhões a mais no ano

A maior cooperativa de café conilon do Brasil enxerga queda de até 15% após uma das safras mais fortes da história, que foi a de 2025

Cooabriel prevê queda na produção de café conilon no ES

Empreendimento da Log vai ter 117 mil metros quadrados, praticamente o dobro das áreas já desenvolvidas pela empresa em Viana

Cariacica ganha novo complexo logístico com investimento milionário

Ao mesmo tempo, o aumento no preço da commodity pode significar um reforço temporário nas contas públicas, visto que, por ser grande produtor de petróleo, o Espírito Santo tende a arrecadar mais quando o preço internacional sobe, seja por royalties, participações especiais ou pela própria atividade econômica do setor.

Barril de petróleo
Barril de petróleo em alta depois do conflito no Oriente Médio Crédito: PhonlamaiPhoto / iStock

Nas estimativas da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a recente disparada no preço do petróleo poderá resultar em incremento de aproximadamente R$ 500 milhões na arrecadação estadual ao longo deste ano por royalties e participações especiais.

Segundo o titular da pasta, Benício Costa, o planejamento inicial contido na Lei Orçamentária Anual (LOA) previa uma receita total de R$ 1,4 bilhão proveniente do setor em 2025, baseada em uma cotação do barril Brent a US$ 65. Com o preço do petróleo atingindo mais de US$ 100, há mudança no cenário. 

"A nossa estimativa, feita quando o barril estava na casa dos US$ 85, era de arrecadar R$ 40 milhões a mais por mês. Se ele ficar bastante tempo nesse preço, com certeza, vamos ter um ganho. O que mais influencia nas rendas de petróleo é a participação especial", detalha.

Leia mais

Imagem - Quais as consequências da guerra com o Irã para os preços do petróleo e a economia global

Quais as consequências da guerra com o Irã para os preços do petróleo e a economia global

Apesar da alta, os cofres públicos não sentirão o reflexo imediato em sua totalidade. A Participação Especial é recolhida no segundo mês subsequente ao trimestre de medição. Dessa forma, os ganhos de março seriam sentidos apenas em maio.

No entanto, para o fechamento do primeiro trimestre de 2026, o secretário pondera que a parada da FPSO Maria Quitéria no início do ano pode gerar um impacto negativo na produção, o que pode acabar compensando a alta do preço e resultando em um equilíbrio sem ganhos ou prejuízos extras para o primeiro repasse.

Caso o excesso de arrecadação se confirme, os recursos já têm destino certo: cerca de 20% são direcionados ao Fundo Soberano e o restante é obrigatoriamente destinado para investimentos no Estado.

LEIA MAIS 

Cariacica ganha novo complexo logístico com investimento milionário

Economia do ES acelera e supera ritmo do Brasil em 2025; saiba o que impulsionou a alta

Indústrias do ES recebem R$ 4 bi em crédito do BNDES para investimentos

Guerra no Irã pode afetar exportações do ES e aumentar custo de produção

Transporte por app e bike elétrica derrubam número de passageiros no Transcol

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais