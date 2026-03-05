Home
>
Economia do ES
>
Indústrias do ES recebem R$ 4 bi em crédito do BNDES para investimentos

Indústrias do ES recebem R$ 4 bi em crédito do BNDES para investimentos

Maior parte dos recursos foi destinada à modernização industrial, à expansão da capacidade de produção e ao aumento da produtividade

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:18

Profissionais criativos e inovadores são mais valorizados pelas empresas
A maior parte do crédito, R$ 4,1 bilhões, foi destinada à área de produtividade industrial Crédito: Pixabay

Desde 2023, a indústria do Espírito Santo acumulou R$ 4,4 bilhões em recursos recebidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A maior parte do crédito foi destinada à área de produtividade (R$ 4,1 bilhões), seguida de inovação (R$ 188,6 milhões) e exportação (R$ 51,4 milhões).

Recomendado para você

Maior parte dos recursos foi destinada à modernização industrial, à expansão da capacidade de produção e ao aumento da produtividade

Indústrias do ES recebem R$ 4 bi em crédito do BNDES para investimentos

As mudanças na legislação ampliam a proteção contra dívidas abusivas, fortalecem a renegociação e garantem mais segurança a quem perdeu o controle financeiro

Nova lei do superendividamento: 7 pontos essenciais para consumidores

Saiba por que habilidades avançadas em Excel continuam sendo muito requisitadas no mercado de trabalho

Excel: 5 habilidades que elevam o nível profissional

Os recursos integram o Plano Mais Produção (P+P), braço de financiamento da Nova Indústria Brasil (NIB), política de desenvolvimento industrial do governo Lula. No total, segundo dados do plano, foram liberadas 6.207 aprovações de recursos no Espírito Santo, sendo a maioria (6.047) destinada para o eixo de produtividade.

Em relação ao porte das beneficiadas, R$ 1,6 bilhão foram destinados para grandes empresas, R$ 1,7 milhão para média, R$ 359 mil para microempresas e R$ 729 mil para pequenas empresas.

Até dezembro de 2026, o BNDES vai destinar mais R$ 70 bilhões para a NIB. Os novos recursos serão aplicados após o banco ter alcançado, em dezembro de 2025, a meta de destinar R$ 300 bilhões.

“O BNDES tem sido um dos principais instrumentos para a construção de um setor produtivo brasileiro inovador, competitivo e sustentável. As empresas que receberam recursos da NIB tiveram um ganho de produtividade de 27,83%. Crédito que chegou para negócios de todos os tamanhos. No Espírito Santo, 63% dos recursos foram para micro, pequenas e médias empresas", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Para a região Sudeste, o volume total aprovado do P+P foi de R$ 140,8 bilhões, no mesmo período.

LEIA MAIS 

Saiba como vai funcionar a venda de remédios em supermercados

Indústria e construção lideram criação de empregos no ES em janeiro

Revolução do consumo no ES: conheça quatro tendências para o varejo

Com projeto bilionário no ES, Prio recebe licença para operar no campo de Wahoo

Como Hortifruti 'foi de Americanas' e fechou duas lojas no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

indústria Financiamento Bndes Governo Lula

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais