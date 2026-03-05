Financiamento

Indústrias do ES recebem R$ 4 bi em crédito do BNDES para investimentos

Maior parte dos recursos foi destinada à modernização industrial, à expansão da capacidade de produção e ao aumento da produtividade

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:18

A maior parte do crédito, R$ 4,1 bilhões, foi destinada à área de produtividade industrial Crédito: Pixabay

Desde 2023, a indústria do Espírito Santo acumulou R$ 4,4 bilhões em recursos recebidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A maior parte do crédito foi destinada à área de produtividade (R$ 4,1 bilhões), seguida de inovação (R$ 188,6 milhões) e exportação (R$ 51,4 milhões).

Os recursos integram o Plano Mais Produção (P+P), braço de financiamento da Nova Indústria Brasil (NIB), política de desenvolvimento industrial do governo Lula. No total, segundo dados do plano, foram liberadas 6.207 aprovações de recursos no Espírito Santo, sendo a maioria (6.047) destinada para o eixo de produtividade.

Em relação ao porte das beneficiadas, R$ 1,6 bilhão foram destinados para grandes empresas, R$ 1,7 milhão para média, R$ 359 mil para microempresas e R$ 729 mil para pequenas empresas.

Até dezembro de 2026, o BNDES vai destinar mais R$ 70 bilhões para a NIB. Os novos recursos serão aplicados após o banco ter alcançado, em dezembro de 2025, a meta de destinar R$ 300 bilhões.

“O BNDES tem sido um dos principais instrumentos para a construção de um setor produtivo brasileiro inovador, competitivo e sustentável. As empresas que receberam recursos da NIB tiveram um ganho de produtividade de 27,83%. Crédito que chegou para negócios de todos os tamanhos. No Espírito Santo, 63% dos recursos foram para micro, pequenas e médias empresas", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Para a região Sudeste, o volume total aprovado do P+P foi de R$ 140,8 bilhões, no mesmo período.

