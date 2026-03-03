Mercado de trabalho

Indústria e construção lideram criação de empregos no ES em janeiro

Em todo o país, foram gerados 112,3 mil empregos com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged, divulgados nesta terça-feira (3) pelo Ministério do Trabalho

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:13

Trabalhadores da construção civil: setor gerou 1.538 novos empregos Crédito: Fernando Madeira

Com destaque para os setores da indústria e construção, o Espírito Santo gerou 2.434 novos empregos com carteira assinada em janeiro. Os dados são do Novo Caged e foram divulgados nesta terça-feira (3) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Dos cinco principais grupos de atividades econômicas, três apresentaram resultado positivo no primeiro mês do ano no Estado. O setor de construção foi o que mais gerou postos de trabalho formais, tendo aberto 1.538 novos empregos com carteira assinada. Em seguida, aparecem indústria (1.041) e serviços (726). O desempenho negativo foi registrado na agropecuária (-106 vagas) e no comércio (-765 vagas).

De acordo com dados do Caged, o município que mais criou vagas de trabalho em janeiro foi Aracruz, com 1,6 mil postos. A cidade do Norte do Espírito Santo tem, atualmente, um estoque formal de 35,9 mil vínculos. Em seguida, os municípios que mais geraram vagas com carteira assinada no Estado foram: Vitória (442), Vila Velha (320), Linhares (203) e Ibiraçu (138).

Os novos empregos com carteira assinada gerados em janeiro no Estado foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino (2,3 mil), com as mulheres tendo ocupado 87 vagas. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas com as vagas no Espírito Santo (2,5 mil). Jovens entre 18 e 24 anos são o grupo com maior saldo de vagas: 1,6 mil.

Indústria e construção lideram criação de empregos no ES em janeiro

O salário médio de admissão dos trabalhadores em janeiro foi R$ 2.303,40, um pouco abaixo da média nacional, que ficou em R$ 2.389,50.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta