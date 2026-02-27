Ampliação

Portocel bate recorde após diversificar cargas e prepara expansão

Em 2025, a empresa movimentou 7,8 milhões de toneladas em Aracruz, superando em 5,4% o desempenho do ano anterior

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10:29

Área da Portocel, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação

No ano que intensificou a diversificação de mercadorias, o Portocel, porto localizado em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, bateu recorde no volume de cargas. Em 2025, o terminal capixaba movimentou 7,8 milhões de toneladas, montante 5,4% superior ao registrado em 2024, quando alcançou 7,4 milhões de toneladas.

O resultado consolida a unidade capixaba, que funcionava como porto de celulose, como terminal multicargas, com operações de exportação, importação e cabotagem, além de crescente complexidade logística.

Para atender à demanda, o porto prepara expansão a partir de 2026. No primeiro semestre, está prevista a ampliação de 100 mil metros quadrados de área alfandegada, além de outros 300 mil m² destinados para atender novas demandas do mercado. O movimento do terminal de investimento em infraestrutura é voltado para o fortalecimento do hub logístico do Norte do Espírito Santo, impulsionado por iniciativas como o Parklog BR/ES.

Movimentação em 2025

A ampliação da base de cargas foi um dos principais vetores de crescimento ao longo de 2025. A movimentação de veículos saltou para cerca de 25 mil unidades, frente a aproximadamente 3 mil em 2024. O granito também apresentou evolução expressiva, totalizando 250,3 mil toneladas, um crescimento de 156% em relação ao ano anterior.

Em 2025, a Portocel passou ainda a operar carretéis gigantes utilizados na indústria de óleo e gás, somando 3,2 mil toneladas movimentadas. Outro segmento com perspectiva de expansão são as cargas de projeto, que envolvem equipamentos de grandes dimensões e logística especializada.

O contexto de expansão é reforçado pelas melhorias nos acessos rodoviários, como os contornos de Nova Almeida e Fundão, que ampliam a competitividade logística da região.

Nesse cenário, a Portocel avança no desenho de seu projeto de expansão, com foco em novas cargas, como atividades ligadas ao descomissionamento de plantas offshore da indústria de óleo e gás, ampliação das importações de veículos e, no médio e longo prazos, cargas do agronegócio, como fertilizantes, material para abastecer a nova fábrica da Adufértil que está sendo construída em Aracruz, nas imediações do porto e da Suzano.

“Temos uma operação cada vez mais integrada, escalável e preparada para crescer com consistência. Em Aracruz, ampliamos a diversificação e a complexidade das cargas. Em Santos, avançamos rapidamente na consolidação da operação de celulose e na construção de novas oportunidades, com o objetivo de dobrar nosso posicionamento na região nos próximos três anos”, destaca Alexandre Billot Mori, gerente executivo da Portocel.

