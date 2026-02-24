Home
Pedágio da BR 101 no ES fica mais caro a partir de sexta (27); veja valores

O aumento médio é de 15,06% nas sete praças instaladas no Espírito Santo, mas há tarifa com valorização superior a 50%

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:50

BR 101 no Sul do Espírito Santo; praça de pedágio da Eco101
Praça do pedágio da BR 101 no Sul do Espírito Santo Crédito: Wilson Rodrigues

Motoristas que trafegam pela BR 101 vão ter um custo maior para percorrer os 475 quilômetros da rodovia no Espírito Santo: a partir da próxima sexta-feira (27), o preço do pedágio vai aumentar. O reajuste médio nas sete praças será de  15,06%, porém há tarifa com valorização superior a 50%. O desembolso pode variar de R$ 3 a R$ 54,40, dependendo do município e da categoria do veículo. 

A correção nos valores foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (23). A aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), de 15,06%, corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada entre os meses de novembro de 2022 e dezembro de 2025. Mas motoristas de automóveis que passam pela praça de Pedro Canário, por exemplo, vão ter um aumento na tarifa, que passará de R$ 3,40 para R$ 5,20, o equivalente a 52,9%. 

A última mudança nas tarifas ocorreu em agosto de 2023, quando os valores foram reduzidos para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, na época em que a concessionária ainda era a Eco101. A empresa, agora, é denominada Ecovias Capixaba. 

  • As praças de pedágio no Espírito Santo são assim divididas:
  • P1 - Pedro Canário
  • P2 - São Mateus
  • P3 - Aracruz
  • P4 - Serra
  • P5 - Guarapari
  • P6 - Itapemirim
  • P7 - Mimoso do Sul.


A Ecovias foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não se manifestou sobre o reajuste.

