Sicoob ES atinge R$ 1,67 bi de lucro, o maior na história da cooperativa

Instituição registra alta de 37% no excedente bruto e atinge eficiência operacional de 23,5%; R$ 707 milhões serão distribuídos aos cooperados

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:00

Do montante apurado, R$ 707 milhões serão destinados aos associados. Desse total, R$ 333 milhões já foram pagos sob a forma de juros ao capital Crédito: Sicoob/Divulgação

O Sicoob ES encerrou o exercício de 2025 com um resultado bruto de R$ 1,67 bilhão, o que representa um crescimento de 37% em comparação ao ano anterior. Os dados constam no balanço anual da instituição financeira cooperativa regional, divulgado nesta terça-feira (24).

A instituição registrou uma eficiência operacional de 23,5%. O índice aponta que, para cada R$ 100 em receita gerada, R$ 23,50 foram utilizados em custos de gestão. Segundo Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob Central ES, a melhoria nesse indicador impacta o retorno financeiro ao quadro social.

No fechamento de 2025, os indicadores apresentaram as seguintes variações:

Ativos totais: R$ 36 bilhões (+22%);

Depósitos: R$ 29 bilhões (+19%);



Patrimônio líquido: R$ 6,8 bilhões (+25%).



Distribuição de Resultados

Do montante apurado, R$ 707 milhões serão destinados aos associados. Desse total, R$ 333 milhões já foram pagos sob a forma de juros ao capital, enquanto R$ 374 milhões aguardam deliberação no Ciclo de Assembleias de 2026 para distribuição.

A carteira de crédito atingiu R$ 23,6 bilhões, expansão de 22% no período. O setor de agronegócio foi o principal vetor desse avanço, com a instituição mantendo a liderança nos repasses do Funcafé no Espírito Santo e do BNDES.

Houve ainda uma mudança no perfil das operações rurais, com aumento na participação de linhas de crédito voltadas ao investimento em tecnologia e modernização, reduzindo a concentração histórica em custeio.

Em 2025, o Sicoob ES atingiu a marca de 1 milhão de cooperados. No âmbito social, foram investidos R$ 12 milhões em projetos diretos e incentivos fiscais, atingindo um público estimado de 519 mil pessoas nos municípios de atuação.

