Banestes vai lançar cartão de débito internacional para viagens

A conta global é novo produto oferecido pelo banco estadual capixaba; cartão poderá ter cinco moedas e será aceito em mais de 170 países

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:22

O Banestes vai lançar, no mês de março, um novo produto voltado para clientes que realizam viagens ao exterior: a conta global, com cartão de débito internacional para ser usado em viagens para fora do país.

A novidade foi apresentada nesta terça-feira (24) pelo diretor-presidente do banco estadual capixaba, Amarildo Casagrande, na divulgação dos resultados referentes a 2025, ano em que a instituição financeira acumulou lucro líquido de R$ 413 milhões, considerado recorde.

No final do ano passado, o Banestes lançou um novo cartão de crédito, voltado para clientes de alta renda. Entre os critérios de aquisição, o cliente precisa ter, no mínimo, R$ 1 milhão em investimentos no banco.

O cartão global poderá ser abastecido em cinco moedas — dólar, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano — e poderá ser usado em mais de 170 países. Isso é possível graças a um mecanismo de conversão automática que processa o pagamento na moeda local do país onde o cliente estiver, facilitando o uso em escala global.

O novo produto, desenvolvido por meio de uma parceria estratégica com o banco BS2 e a bandeira Mastercard, permitirá que os usuários realizem transações internacionais sem a necessidade de portar moeda física. O usuário poderá pedir um cartão de débito físico ou usar também o virtual, pelo celular.

De acordo com o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, a novidade funcionará como uma nova conta específica para moeda estrangeira. O cartão poderá ser utilizado tanto para pagamentos na função débito quanto para saques internacionais. Um dos grandes diferenciais é a flexibilidade: o sistema permite a conversão interna entre as moedas disponíveis diretamente pelo usuário.

Para Casagrande, o lançamento atende a uma necessidade de mercado e reforça o objetivo do banco de oferecer um portfólio completo de soluções aos seus correntistas. "A nossa diretoria pensa muito nisso, em você ter o atendimento integral ao seu cliente. O mercado hoje é bastante dinâmico e a gente tem que estar sempre muito atento às tendências", ressaltou Casagrande.

Está nos planos do Banestes lançar também um cartão de crédito em parceria com a Visa para pessoas jurídicas.

