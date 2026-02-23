A partir de 1º de março

Supermercados podem ampliar horário durante a semana para compensar domingo fechado

Associação avalia que compras feitas aos domingos devem migrar para sextas e sábados; medida é válida até o final de outubro

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:30

Supermercados poderão abrir mais cedo ou fechar mais tarde, se necessário Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Para reduzir o impacto da medida e não afetar tanto a conveniência dos clientes, a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) admite que o horário de atendimento poderá ser ampliado nos demais dias da semana em alguns estabelecimentos.

De acordo com Luiz Coutinho, vice-presidente da Acaps, a decisão de estender o horário ficará a cargo de cada gestor, dependendo da necessidade da região. "Como domingo vai estar fechado, o supermercado pode decidir ficar aberto até um pouco mais tarde ou abrir mais cedo em outros dias da semana", explica Coutinho.

Com o fechamento aos domingos – medida que já havia sido adotada entre 2009 e 2018 –, os supermercadistas esperam melhorar o atendimento de segunda a sábado, visto que a folga dos trabalhadores em geral vai se concentrar no primeiro dia da semana. A expectativa é que isso resulte em quadros mais completos, com mais caixas abertos e redução de filas, combatendo uma das principais reclamações dos consumidores.

Ele lembra que o setor supermercadista vem enfrentando dificuldades para preencher vagas, operando frequentemente com quadros de funcionários abaixo do necessário.

Coutinho avalia ainda que as vendas realizadas aos domingos devem migrar, principalmente, para as sextas e os sábados. “Estamos muito otimistas de que vamos conseguir ter um atendimento bem melhor, em função do quadro mais completo de segunda a sábado”, afirma.

O que muda a partir de domingo

As novas regras começam a valer a partir do dia 1° de março e incluem outros estabelecimentos do gênero alimentício. Dessa forma, mercearias, minimercados e atacarejos também têm funcionamento proibido no primeiro dia da semana. O mesmo vale para lojas de material de construção. A nova convenção permite abertura em feriados, exceto Ano Novo, Natal e Dia do Trabalho.

A exceção é o caso de estabelecimentos que são mantidos por familiares, como pequenas vendas e mercearias sem funcionários, pois o que está no acordo é o impedimento de comerciários trabalharem aos domingos. Açougues e padarias também podem abrir as portas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta