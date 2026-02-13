Em Viana

Após incêndio, empresa de cosméticos acelera expansão e produção

Ybera Group acrescentou um turno na operação da fábrica, que agora funciona 24 horas por dia, para recuperar o que foi perdido com o fogo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 19:07

Imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros na segunda-feira (9), mostram destruição de galpão em Viana Crédito: Corpo de Bombeiros

Afetada pelo incêndio no condomínio logístico em Viana, no último sábado (7), a empresa capixaba de cosméticos Ybera Group, acelerou o plano de expansão previsto para 2026 e também acrescentou um turno na produção da fábrica para conseguir recuperar o estoque perdido com o fogo, o que aumentou a sua capacidade produtiva em 30%. Agora, a unidade fabril funciona 24 horas por dia.

O incêndio também paralisou temporariamente o comércio eletrônico da marca. No site, a empresa informa aos clientes que o incidente suspendeu temporariamente as vendas do e-commerce. Após a interrupção da distribuição no sábado, a empresa realocou funcionários que atuavam no galpão atingido em Viana para outras unidades do grupo.

Para superar as perdas, com valores não divulgados, a gigante capixaba dos cosméticos acelerou ainda o plano de expansão, antecipando para o primeiro semestre deste ano a entrega da nova unidade logística e fabril da empresa em Viana.

Com investimento de R$ 60 milhões, a Ybera terá agora um centro de distribuição cinco vezes maior que o antigo, com equipamentos de produção de última geração, aumentando a eficiência produtiva e a área administrativa, e gerando novos postos de trabalho.

A produção agora está funcionando 24 horas por dia, com acréscimo de um turno, aumentando a capacidade produtiva em 30%, com previsão de recuperar o que foi perdido nas próximas semanas, preservando a logística de distribuição.

Os investimentos realizados visam aumentar o faturamento para 2026 em 50% em relação ao ano anterior. Mesmo com o incêndio, essa estimativa está mantida. A projeção é de uma receita de R$ 500 milhões neste ano, nos mais de 50 países em que a empresa atua, com o mercado norte-americano representando 10% do faturamento, um resultado alcançado em apenas um ano de operação nos Estados Unidos. Em 2027, faturamento pode chegar a R$ 1 bilhão.

“Em momentos desafiadores como este, o que faz a diferença é o comprometimento das pessoas. Tivemos uma resposta imediata das nossas equipes, que entenderam a urgência da situação e se mobilizaram para garantir que a produção e a distribuição não fossem interrompidas por mais tempo. Esse espírito de união e responsabilidade reforça a força do nosso time e a solidez do Ybera Group”, ressalta o CEO da empresa, Johnathan Alves.

Atualmente, a marca possui mais de 300 produtos em diversas linhas com foco em cuidados com o cabelo. Com essa nova estrutura em Viana, afirma Alves, a produção vai crescer de forma sustentável, inovadora e altamente competitiva, garantindo maior eficiência produtiva e expansão de mercado.

