Home
>
Economia do ES
>
Após incêndio, Rede BH vai manter investimento em novas lojas no ES

Após incêndio, Rede BH vai manter investimento em novas lojas no ES

Pedro Lourenço, presidente do BH Supermercados, estima que grupo chegue a 60 unidades instaladas no Espírito Santo em três anos

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:16

Mesmo após o prejuízo de cerca de R$ 150 milhões causado pelo incêndio que destruiu o centro de distribuição da Rede BH Supermercados, em Viana, o presidente da rede, Pedro Lourenço, afirmou que os investimentos no Espírito Santo serão mantidos. 

Recomendado para você

Pedro Lourenço, presidente do BH Supermercados, estima que grupo chegue a 60 unidades instaladas no Espírito Santo em três anos

Após incêndio, Rede BH vai manter investimento em novas lojas no ES

A produção industrial do Espírito Santo registrou a maior expansão do país, em 2025. Indicador é positivo, mas reafirma nossas fragilidades econômicas

Maior crescimento do Brasil é puxado pela indústria 'tradicional' do ES

Em visita à região do galpão que pegou fogo no último sábado (7), em Viana, dono da Rede BH, Pedro Lourenço, diz que está trazendo produtos de Belo Horizonte e estima regularizar estoque em até 30 dias

Rede BH tem prejuízo milionário com incêndio e busca evitar falta de produtos no ES

O empresário estima que, em três anos, o grupo chegue a 60 lojas instaladas no Espírito Santo. Atualmente, a rede conta com mais de 40 unidades no Estado. "Estamos trabalhando com essa expectativa."

BH
Supermercado BH em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

A declaração foi feita durante visita do empresário, na tarde desta terça-feira (10), à área próxima ao galpão atingido pelas chamas no último final de semana. O incêndio começou no sábado (7) e ainda está sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros.

"Vamos seguir investindo no Espírito Santo, nas nossas lojas. O Espírito Santo é um Estado muito interessante. Já estamos vendo um novo galpão, aqui perto mesmo, para alojar o material", disse.

Leia mais

Imagem - Rede BH tem prejuízo milionário com incêndio e busca evitar falta de produtos no ES

Rede BH tem prejuízo milionário com incêndio e busca evitar falta de produtos no ES

Segundo o empresário, parte do abastecimento das unidades no Espírito Santo será feita com produtos trazidos de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde fica a sede da Rede BH.

"A gente está trazendo mercadorias de Belo Horizonte para abastecer nossas lojas com os produtos que ficavam aqui no galpão. Isso vai acontecer até a situação ser normalizada", contou.

Sobre o incêndio em um dos galpões logísticos do grupo, o presidente da Rede BH disse que acompanha o caso desde a manhã de sábado e aguarda o resultado da perícia sobre reais causas do ocorrido.

O empresário descreveu o que sentiu ao acompanhar a destruição da unidade e a preocupação em garantir a assistência aos consumidores capixabas.

"É um sentimento de impotência, ver o fogo avançando e não poder fazer nada. Mas a maior preocupação é seguir atendendo aos nossos clientes da melhor maneira possível."

LEIA MAIS 

Empresa do ES terá de devolver mais de R$ 47 milhões à União por extração ilegal de granito

Gigante da beleza que acaba de chegar a Vitória avalia expansão no ES

Inauguração de gigante dos cosméticos em Vitória teve fila desde a madrugada

Como pedido de prefeito do Rio a Lula afeta voos entre Vitória e Santos Dumont

PF cumpre mandados contra esquema de pirâmide em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Investimentos Supermercados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais