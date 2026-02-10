Expansão

Após incêndio, Rede BH vai manter investimento em novas lojas no ES

Pedro Lourenço, presidente do BH Supermercados, estima que grupo chegue a 60 unidades instaladas no Espírito Santo em três anos

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15:16

Mesmo após o prejuízo de cerca de R$ 150 milhões causado pelo incêndio que destruiu o centro de distribuição da Rede BH Supermercados, em Viana, o presidente da rede, Pedro Lourenço, afirmou que os investimentos no Espírito Santo serão mantidos.

O empresário estima que, em três anos, o grupo chegue a 60 lojas instaladas no Espírito Santo. Atualmente, a rede conta com mais de 40 unidades no Estado. "Estamos trabalhando com essa expectativa."

A declaração foi feita durante visita do empresário, na tarde desta terça-feira (10), à área próxima ao galpão atingido pelas chamas no último final de semana. O incêndio começou no sábado (7) e ainda está sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros.

"Vamos seguir investindo no Espírito Santo, nas nossas lojas. O Espírito Santo é um Estado muito interessante. Já estamos vendo um novo galpão, aqui perto mesmo, para alojar o material", disse.

Segundo o empresário, parte do abastecimento das unidades no Espírito Santo será feita com produtos trazidos de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde fica a sede da Rede BH.

"A gente está trazendo mercadorias de Belo Horizonte para abastecer nossas lojas com os produtos que ficavam aqui no galpão. Isso vai acontecer até a situação ser normalizada", contou.

Sobre o incêndio em um dos galpões logísticos do grupo, o presidente da Rede BH disse que acompanha o caso desde a manhã de sábado e aguarda o resultado da perícia sobre reais causas do ocorrido.

O empresário descreveu o que sentiu ao acompanhar a destruição da unidade e a preocupação em garantir a assistência aos consumidores capixabas.

"É um sentimento de impotência, ver o fogo avançando e não poder fazer nada. Mas a maior preocupação é seguir atendendo aos nossos clientes da melhor maneira possível."

