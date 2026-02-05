Operação no Norte do ES

PF cumpre mandados contra esquema de pirâmide em São Mateus

Justiça Federal expediu cinco mandados de busca e apreensão; durante cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 12:13

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Lastro Zero, com foco em desarticular uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, especialmente captação irregular de recursos de terceiros por meio de falsas promessas de rendimentos, configurando esquema de pirâmide. Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Conforme informações da PF, a Justiça Federal expediu os mandados relacionados à operação e, durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos alvos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Também segundo a autoridade policial, a investigação teve início após o relato de uma vítima que, acreditando estar investindo em um empreendimento financeiro de alta rentabilidade, entregou um imóvel como forma de aporte de capital. Em seguida, foi constatado que o mesmo imóvel teria sido vendido pelos investigados por valor abaixo do praticado no mercado imobiliário, ocasionando prejuízo patrimonial à vítima.

A PF ainda afirma que as investigações apontaram que os valores aportados pelas vítimas eram desviados para contas bancárias de uso pessoal dos investigados, "sem qualquer lastro ou aplicação real". Outro ponto destacado pela polícia é que a maior parte dos recursos foi direcionada para sites de apostas e utilizada na compra de criptoativos, "indicando clara intenção de ocultar a origem ilícita do dinheiro".

Por fim, a PF ressalta que os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e posse irregular de arma de fogo. As penas, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão, além de multas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta