Suspeito de matar a companheira em zona rural de São Mateus é preso Crédito: Montagem | Douglas Abreu | Polícia Civil

O suspeito de matar Gleyciane Guimarães Gomes, 24 anos, em novembro do ano passado, foi preso nesta terça-feira (03) no bairro San Remo, em São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. Wellerson Silva de Oliveira, que não teve a idade informada, foi localizado enquanto descarregava um caminhão com materiais de construção.

A mulher foi encontrada morta na madrugada de 16 de novembro na localidade de Morro das Araras, zona rural do município. Segundo testemunhas, por volta das 22h do dia anterior, a vítima discutia com o companheiro quando ele teria sacado uma arma, atirado contra ela e fugido logo depois. Na época, ele chegou a confessar o crime dias depois, mas permaneceu em liberdade até que o mandado de prisão preventiva fosse decretado.