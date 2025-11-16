A Gazeta - Agora

Jovem é encontrada morta em zona rural de São Mateus

Publicado em 16/11/2025 às 14h41

Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta na madrugada deste domingo (16) na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ela estava caída no chão, coberta por um lençol. O Samu/192 esteve no local e confirmou o óbito.

Testemunhas relataram que, por volta das 22h de sexta-feira (14), a vítima discutia com o companheiro quando ele teria sacado uma arma e atirado contra ela. Após o disparo, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de São Mateus. O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal de Linhares. A PC reforça que qualquer informação pode ser repassada, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.

