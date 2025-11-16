Jovem é encontrada morta em zona rural de São Mateus

Uma mulher de 24 anos foi encontrada morta na madrugada deste domingo (16) na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ela estava caída no chão, coberta por um lençol. O Samu/192 esteve no local e confirmou o óbito.



Testemunhas relataram que, por volta das 22h de sexta-feira (14), a vítima discutia com o companheiro quando ele teria sacado uma arma e atirado contra ela. Após o disparo, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de São Mateus. O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal de Linhares. A PC reforça que qualquer informação pode ser repassada, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181.