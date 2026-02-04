Home
Gigante francesa dos cosméticos inaugura primeira loja no ES nesta sexta (6)

Gigante francesa dos cosméticos inaugura primeira loja no ES nesta sexta (6)

Maior rede de beleza do mundo abre unidade no Shopping Vitória com presença de influenciadores de beleza e brinde para primeiros clientes

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:45

Loja da Sephora abre as portas em Vitória Crédito: Divulgação

Em expansão pelo Brasil, a gigante francesa dos cosméticos Sephora inaugura, nesta semana, sua primeira loja no Espírito Santo. A  unidade da maior rede de beleza do mundo abre suas portas para o público na sexta-feira (6), às 12h30, no Shopping Vitória. 

Maior rede de beleza do mundo abre unidade no Shopping Vitória com presença de influenciadores de beleza e brinde para primeiros clientes

Gigante francesa dos cosméticos inaugura primeira loja no ES nesta sexta (6)

Para a Sephora, a chegada à capital capixaba amplia a presença da marca no Sudeste e atende a uma demanda do público local. Na avaliação da empresa, Vitória integra uma das regiões metropolitanas mais relevantes do país e se destaca pelo perfil urbano,  qualidade de vida e forte dinamismo econômico.

A escolha por Vitória também está relacionada ao fato de a Grande Vitória concentrar 50% do PIB do Espírito Santo, além de um dos maiores PIBs per capita do Brasil. Para a companhia, esse cenário reflete um mercado consumidor maduro, conectado e com alto potencial para o varejo de prestígio, características que dialogam diretamente com o posicionamento da Sephora.

A inauguração vai contar com a presença de influenciadores e brinde para os primeiros clientes. Segundo a Sephora, as primeiras 150 pessoas que chegarem à nova loja vão receber um voucher de R$ 150 para usar em produtos no mesmo dia. Além disso, estarão presentes no evento, para receber os primeiros consumidores, o creator Theodoro e a empresária e influenciadora digital Franciny Ehlke.

“A inauguração da nossa primeira loja no Espírito Santo é um movimento muito simbólico para a nossa estratégia. A Grande Vitória é uma região metropolitana conectada, com alto potencial de consumo e indicadores consistentes de qualidade de vida, o que reforça nossa decisão de estar presentes nesse território”, afirma Décio Bueno, diretor de Retail da Sephora Brasil.

A operação vai ocupar um espaço de 300 metros quadrados na Ala Parque — o novo eixo de circulação do Shopping Vitória, que liga a entrada principal do mall diretamente ao Parque Cultural Reserva Vitória.

Fundada na França em 1969, a Sephora se consolidou como referência global em beleza ao reunir itens multimarcas de maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados pessoais de grandes nomes nacionais e internacionais. A rede faz parte do Grupo LVMH, holding francesa de artigos e luxo, e inaugura no Espírito Santo a sua 45ª loja no Brasil.

