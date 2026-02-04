Em Vitória

Gigante francesa dos cosméticos inaugura primeira loja no ES nesta sexta (6)

Maior rede de beleza do mundo abre unidade no Shopping Vitória com presença de influenciadores de beleza e brinde para primeiros clientes

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:45

Loja da Sephora abre as portas em Vitória Crédito: Divulgação

Em expansão pelo Brasil, a gigante francesa dos cosméticos Sephora inaugura, nesta semana, sua primeira loja no Espírito Santo. A unidade da maior rede de beleza do mundo abre suas portas para o público na sexta-feira (6), às 12h30, no Shopping Vitória.

Para a Sephora, a chegada à capital capixaba amplia a presença da marca no Sudeste e atende a uma demanda do público local. Na avaliação da empresa, Vitória integra uma das regiões metropolitanas mais relevantes do país e se destaca pelo perfil urbano, qualidade de vida e forte dinamismo econômico.

A escolha por Vitória também está relacionada ao fato de a Grande Vitória concentrar 50% do PIB do Espírito Santo, além de um dos maiores PIBs per capita do Brasil. Para a companhia, esse cenário reflete um mercado consumidor maduro, conectado e com alto potencial para o varejo de prestígio, características que dialogam diretamente com o posicionamento da Sephora.

A inauguração vai contar com a presença de influenciadores e brinde para os primeiros clientes. Segundo a Sephora, as primeiras 150 pessoas que chegarem à nova loja vão receber um voucher de R$ 150 para usar em produtos no mesmo dia. Além disso, estarão presentes no evento, para receber os primeiros consumidores, o creator Theodoro e a empresária e influenciadora digital Franciny Ehlke.

“A inauguração da nossa primeira loja no Espírito Santo é um movimento muito simbólico para a nossa estratégia. A Grande Vitória é uma região metropolitana conectada, com alto potencial de consumo e indicadores consistentes de qualidade de vida, o que reforça nossa decisão de estar presentes nesse território”, afirma Décio Bueno, diretor de Retail da Sephora Brasil.

A operação vai ocupar um espaço de 300 metros quadrados na Ala Parque — o novo eixo de circulação do Shopping Vitória, que liga a entrada principal do mall diretamente ao Parque Cultural Reserva Vitória.

Fundada na França em 1969, a Sephora se consolidou como referência global em beleza ao reunir itens multimarcas de maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados pessoais de grandes nomes nacionais e internacionais. A rede faz parte do Grupo LVMH, holding francesa de artigos e luxo, e inaugura no Espírito Santo a sua 45ª loja no Brasil.

