Em 2026

Gigante francesa dos cosméticos vai abrir loja na capital capixaba

Primeira loja da marca no Espírito Santo, unidade vai começar a funcionar no primeiro trimestre de 2026 e vai ocupar 300 metros quadrados em novo espaço de shopping center em Vitória

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:22

Gigante dos cosméticos vai abrir loja em shopping da capital Crédito: Divulgação

Uma das principais redes de produtos de beleza do mundo chega à Capital do Espírito Santo no ano que vem. Está prevista para o primeiro trimestre de 2026 a inauguração da Sephora no Shopping Vitória.

A operação ocupará um espaço de 300 metros quadrados na Ala Parque — novo eixo de circulação que vai ligar a entrada principal do mall diretamente ao Parque Cultural Reserva Vitória.

Fundada na França em 1969, a Sephora se consolidou como referência global em beleza ao reunir itens multimarcas de maquiagem, skincare, fragrâncias e cuidados pessoais de grandes nomes nacionais e internacionais. No Brasil, a rede chegou em 2012 e está presente em mais de 10 estados, com mais de 40 lojas.

Para o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a chegada da loja da marca no Espírito Santo atende a um desejo antigo do público capixaba. “É uma marca internacional de enorme relevância, que carrega inovação e tendências globais. A Sephora sempre esteve no topo da lista de marcas mais desejadas, era um pedido recorrente do nosso público. Agora, conseguimos concretizar essa negociação. Recebemos os executivos da Sephora, que reconheceram o potencial do Shopping Vitória e da Ala Parque como ponto estratégico para atuação no mercado capixaba, colocando o Espírito Santo na rota internacional do mercado de beleza”, completa.

A gigante francesa vai inaugurar a primeira loja no Espírito Santo após ter um quiosque também no Shopping Vitória por dois anos. “Na época do quiosque eles vieram fazer uma experiência, que foi muito boa, mas eles não estavam em expansão. Agora, com o momento de crescimento, o fato deles já conhecerem o shopping e terem experiência por aqui facilitou a negociação”, frisa.

A unidade integrará a Ala Parque – novo corredor central, previsto para ser inaugurado no início de novembro, que ocupa o antigo ponto das Lojas Americanas até a antiga Camicado.

Nova área de lojas teve investimento de R$ 20 milhões

Com investimento de cerca de R$ 20 milhões, a Ala Parque terá 4.050 m² de área total, sendo 2.788 m² de área bruta locável (ABL).

A primeira etapa da nova galeria de lojas foi inaugurada em junho deste ano e já conta com as operações Lez a Lez, Visão Express e Camicado.

Ala Parque é novo espaço do Shopping Vitória Crédito: Divulgação

A ala contará ainda com duas praças de convivência, áreas verdes, totalizando 14 novas lojas — algumas delas inéditas no Espírito Santo, como Sephora e Nati Vozza.

Entre as demais marcas confirmadas estão Samsonite, Maria Filó, Sacada, Loftstyle, Café Cultura, Live, Barutti Gelateria, Diniz Prime, VR/Ellus e Lindt, que terá sua primeira cafeteria no Estado.

“Mais que um ‘novo corredor’, a Ala Parque é um projeto que conecta o shopping à cidade, criando uma integração natural com o entorno, em especial com parque cultural e a orla. É um ambiente moderno, que une moda, gastronomia e estilo de vida, e que reforça ainda mais a posição do Shopping Vitória como ponto de encontro e referência no Espírito Santo”, completa Brotto.

