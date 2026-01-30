Loja fecha as portas após mais de 20 anos em shopping da Capital

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:16
A Imaginarium, conhecida pela venda de itens para presente e decoração, anunciou nesta semana, por meio das redes sociais, o fechamento de sua única loja no Espírito Santo, que funcionava há mais de 20 anos no Shopping Vitória. A informação foi confirmada pela administração do centro comercial.
"Aviso: informamos que a loja Imaginarium Shopping Vitória encerrou hoje as suas atividades. Agradecemos os clientes e amigos que fizeram parte desta linda trajetória. As compras podem ser feitas no site da Imaginarium e questões de garantia diretamente no SAC", informou a loja em comunicado publicado nas redes sociais na última quarta-feira (28).
A marca faz parte do grupo Uni.Co, que teve 70% das franquias vendidas para as Lojas Americanas em 2021. Dois anos depois, no entanto, a varejista entrou em recuperação judicial e colocou ao mercado a possibilidade de venda dessa participação no grupo. À época, foi revelado que a Americanas estava com um rombo de cerca de R$ 40 bilhões em suas contas, após denúncia de inconsistências em seus balanços.
Nesse cenário, em abril de 2023, a unidade das Lojas Americanas no Shopping Vitória foi fechada por determinação judicial, após ação de despejo movida pelo centro comercial.
Em busca de quitar parte da dívida bilionária com a venda de ativos, em outubro do ano passado, a Americanas anunciou que venderia o grupo Uni.Co, detentor das marcas Imaginarium, Puket, Casas Mind e Love Brands, por R$ 152,9 milhões.
A Imaginarium, junto às redes de varejo Polishop e Ponto, chegou a liderar o fechamento de lojas em shoppings de todo o Brasil, como mostrou um levantamento feito há pouco mais de dois anos pelo Bank Of America. De acordo com o site da loja de presentes, restavam 49 unidades abertas em todo o país.
