Loja fecha as portas após mais de 20 anos em shopping da Capital

Estabelecimento faz parte de grupo vendido às Americanas, que decidiu se desfazer da aquisição para quitar dívidas após entrar em recuperação judicial

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:16

A Imaginarium, conhecida pela venda de itens para presente e decoração, anunciou nesta semana, por meio das redes sociais, o fechamento de sua única loja no Espírito Santo, que funcionava há mais de 20 anos no Shopping Vitória. A informação foi confirmada pela administração do centro comercial.

"Aviso: informamos que a loja Imaginarium Shopping Vitória encerrou hoje as suas atividades. Agradecemos os clientes e amigos que fizeram parte desta linda trajetória. As compras podem ser feitas no site da Imaginarium e questões de garantia diretamente no SAC", informou a loja em comunicado publicado nas redes sociais na última quarta-feira (28).

A marca faz parte do grupo Uni.Co, que teve 70% das franquias vendidas para as Lojas Americanas em 2021. Dois anos depois, no entanto, a varejista entrou em recuperação judicial e colocou ao mercado a possibilidade de venda dessa participação no grupo. À época, foi revelado que a Americanas estava com um rombo de cerca de R$ 40 bilhões em suas contas, após denúncia de inconsistências em seus balanços.

Nesse cenário, em abril de 2023, a unidade das Lojas Americanas no Shopping Vitória foi fechada por determinação judicial, após ação de despejo movida pelo centro comercial.

Em busca de quitar parte da dívida bilionária com a venda de ativos, em outubro do ano passado, a Americanas anunciou que venderia o grupo Uni.Co, detentor das marcas Imaginarium, Puket, Casas Mind e Love Brands, por R$ 152,9 milhões.

A Imaginarium, junto às redes de varejo Polishop e Ponto, chegou a liderar o fechamento de lojas em shoppings de todo o Brasil, como mostrou um levantamento feito há pouco mais de dois anos pelo Bank Of America. De acordo com o site da loja de presentes, restavam 49 unidades abertas em todo o país.

